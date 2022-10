Zdravlje ruskog predsjednika Vladimira Putina je ponovo u centru pažnje poslednjih dana zbog "bolova u leđima", prema nedavno objavljenim izvještajima.

Izvor: YouTube/The Sun

Ruski predsjednik Vladimir Putin trenutno ima "jake bolove u leđima", prema novim izvještajima koji sugerišu da njegove odluke utiču na njegovo zdravlje. Mjesecima su se širile glasine da Putin pati od niza bolesti, uključujući rak stomaka, Parkinsonovu bolest i šizoafektivni poremećaj, ali njegovi bliski ljudi su sve ove glasine demantovali.

Iako je Putin održao dug, vatren govor prošle nedelje, glasine o njegovom lošem zdravlju trenutno ponovo kruže društvenom mrežom Telegram. Kanal "General SVR" tvrdi da se ruski lider, koji će danas (7. oktobra) napuniti 70 godina, žalio na bolove u leđima prije važnih sastanaka u ratnoj sobi.

Na Telegramu se navodi da se Putin "žalio na bolove koji nisu mogli da se brzo zaustave, i održao je sastanak nagnut naprijed, pokušavajući da zadrži prirodno držanje". Ove izvještaje Kremlj nije potvrdio. Ranije ove nedelje, Putin je održao sastanke sa beloruskim liderom Aleksandrom Lukašenkom i navodno je i tad osjećao bol. Na snimcima sa sastanka se vidi kako se ruski predsjednik naginje naprijed i mrda rukama, što bi mogao biti mehanizam za suočavanje sa bolom, piše britanski Miror.

Na Telegram kanalu je dalje pisalo da su ključne odluke o tekućem sukobu u Ukrajini često determinisane Putinovim zdravstvenim stanjem. "Putinova onkologija napreduje i, uprkos adekvatnom liječenju u poslednje vrijeme, bol nije uvijek potpuno uklonjen. Mora da se razume da fizičko i mentalno zdravlje predsjednika utiče na donošenje ključnih odluka. Putin ne želi da mijenja istoriju, on želi da je okonča." Međutim, ovo nije prvi put da su se pojavile glasine o Putinovom zdravlju, bilo ih je do sad mnogo, a nijedna informacija do sad nije potvrđena.