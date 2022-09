Tigrasta ajkula viđena je na jednoj plaži u Australiji u sasvim plitkoj vodi, što je kupače koji su se našli tu, veoma uplašilo, budući da su tigraste ajkule odgovorne za više napada na ljude, nego druge vrste.

Izvor: instagram/gettinglostisbeingfound

B.Dž. i njegova supruga Dženel bili su na plaži u Australiji sa svoje dvoje dece kada je iznenada primetio ogromnu tigrastu ajkulu kako vreba blizu obale.

Na objavljenom snimku može se videti kako muškarac hoda do ivice vode u Zalivu ajkula. Ali za nekoliko trenutaka na istom snimku vidi se tigrasta ajkula sasvim blizu obale, u plićaku.

B.Dž. i Džanel, koji putuju širom zemlje od maja 2021. sa svojom decom i dokumentuju to na svojoj Instragam stranici, odlučili su da ne puste svoju decu da se igraju u moru.

"Krenuli smo na kupanje i primetili smo peraje, pa je moj muž malo prskao nogom po vodi da vidi da li je agresivna i zapljusno je pravo na ajkulu. Odlučili smo da ne plivamo sa decom tamo", rekla je mama za "Femail".

Mnogi su bili iznenađeni koliko je bilo teško primetiti zver, uprkos tome što je voda bila kristalno čista.

"Uprkos čistoj vodi, bilo je teško videti je sve dok nije ušla u veoma plitku vodu", rekao je jedan od pratilaca na Instagramu.

"Tigraste ajkule mogu da narastu do 7,62 metra dužine i da teže do 635 kilograma i za njih se kaže da su odgovorne za više napada na ljude nego bilo koja vrsta osim velikih belih ajkula. U martu je turistu ubila tigrasta ajkula od 2,43 metra u prvom smrtonosnom napadu na karipskom ostrvu. U januaru, jedan video je prikazao plivače kako beže da spasu živote dok se tigrasta ajkula približavala plaži u Pertu u Zapadnoj Australiji. Najmanje šest ljudi je poginulo u više od 40 napada ajkula širom sveta do sada 2022. godine.

U julu su dva spasioca i jedan plivač napadnuti u odvojenim napadima na popularnim plažama na njujorškom "Fajr ajlendu".