logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste nam poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Naomi Kembel se kupala sa perikom: Isplivale fotke, bizarni potez zasijenio njen izgled u 55. godini

Naomi Kembel se kupala sa perikom: Isplivale fotke, bizarni potez zasijenio njen izgled u 55. godini

Autor Đorđe Milošević
0

Naomi je uživala na jahti u Španiji, a društvo joj je pravio producent sa kojim je povezuju već dugi niz godina.

Naomi Kembel se kupala sa perikom: Isplivale fotke, bizarni potez zasijenio njen izgled u 55. godini Izvor: DGP/imageSPACE / MEGA / The Mega/Profimedia

Britanska manekenka Naomi Kembel viđena je na jahti u Španiji, obučena u crno-bijeli bikini sa tufnama i čipkastim detaljima. Uz nju je bio saudijski filmski producent Mohamed Al Turki, sa kojim neguje dugogodišnje prijateljstvo.

Na društvenim mrežama Naomi Kembel je nedavno čestitala 40. rođendan producentu, ističući njegov značaj kao "izabrane porodice" i izražavajući zahvalnost za njihovo prijateljstvo.

Njihova povezanost poznata je od 2021. godine, kada je Mohamed Al Turki prvi put objavio zajedničku fotografiju sa Naomi Kembel na Instagramu.

U javnosti su se povremeno pojavljivale spekulacije o mogućoj romantičnoj vezi između njih, ali Naomi Kembel je jasno naglasila da je riječ isključivo o prijateljstvu.

Detalj koji je svima promakao je i to da Naomi nosi periku na paparaco fotkama koje su se pojavile u javnosti.

Možda ce vas zanimati

Tagovi

Naomi Kembel perika

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Najnovije

COOL PRIČE

PROČITAJ JOŠ