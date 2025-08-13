Naomi Kembel se kupala sa perikom: Isplivale fotke, bizarni potez zasijenio njen izgled u 55. godini

Naomi je uživala na jahti u Španiji, a društvo joj je pravio producent sa kojim je povezuju već dugi niz godina.

Britanska manekenka Naomi Kembel viđena je na jahti u Španiji, obučena u crno-bijeli bikini sa tufnama i čipkastim detaljima. Uz nju je bio saudijski filmski producent Mohamed Al Turki, sa kojim neguje dugogodišnje prijateljstvo.

Na društvenim mrežama Naomi Kembel je nedavno čestitala 40. rođendan producentu, ističući njegov značaj kao "izabrane porodice" i izražavajući zahvalnost za njihovo prijateljstvo.

Njihova povezanost poznata je od 2021. godine, kada je Mohamed Al Turki prvi put objavio zajedničku fotografiju sa Naomi Kembel na Instagramu.

Naomi Campbell flaunts age-defying figure in bikini during Spanish getawayhttps://t.co/pKHhefAxKY — Just Curious (@curious_media)August 12, 2025

U javnosti su se povremeno pojavljivale spekulacije o mogućoj romantičnoj vezi između njih, ali Naomi Kembel je jasno naglasila da je riječ isključivo o prijateljstvu.

Detalj koji je svima promakao je i to da Naomi nosi periku na paparaco fotkama koje su se pojavile u javnosti.