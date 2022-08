Ruski predsjednik Vladimir Putin izrazio iskreno saučešće povodom smrti Gorbačova.

Ruski predsjednik Vladimir Putin izrazio je najdublje saučešće povodom smrti bivšeg sovjetskog Mihaila Gorbačova, rekao je portparol Kremlja za novinsku agenciju Interfaks.

Podsjećamo, Gorbačov je preminuo u 92. godini posle duge i teške bolesti. Poslednje godine života proveo je u izolaciji, a kako je sam govorio sa Putinom je bio u veoma lošim odnosima. Nakon raspada SSSR-a više puta ga je zvao na telefon, ali mu se aktuelni predsjednik nikada nije javio.

Gorbačov je nerijetko kritikovao Putinovu vladavinu, a tvrdio je da su ruski izbori nakon 1990. godine manje slobodni nego u sovjetsko doba.

Bio je politički vođa Sovjetskog Saveza od 1985. do 1991. i generalni sekretar Komunističke partije Sovjetskog Saveza. Njegov pokušaj reformi je doveo do kraja Hladnog rata, ali je takođe doveo i do kraja vrhovne političke vlasti Komunističke Partije Sovjetskog Saveza (KPSS) i do raspada Sovjetskog Saveza. Nagrađen je Nobelovom nagradom za mir 1990.