Holi Medison, bivša Plejboj zečica i zvanična devojka Hjua Hefnera, progovorila je o njihovom intimnom životu.

Bivša zečica Plejboja Holi Medison opisala je svoj se*sualni život sa Hjuom Hefnerom u dve reči - "pakao" i "traumatično".

Medison i njena druga bivša koleginica Heder Mekdonald otvorile su za javnost svoje živote u Plejboj vili, kao i svoja intimna iskustva sa pokojnim osnivačem Plejboja, u prvoj epizodi svog podkasta "Devojke na sledećem nivou“.

"Nije hteo ni da se pomeri. Ležao je kao balvan na sredini kreveta. Žene u vili su htele da završe seks sa njim što pre moguće jer se im nije bilo do toga. Gledali smo na to kao na posao koji moramo da uradimo ili ćemo biti izbačeni iz kuće. Samo smo želeli da se to završi što je pre moguće“, objasnila je ona, prenosi Pejdž Sik.

A ni orgije nisu bile ništa bolje. I Mekdonald i Medison su se složile da je to bilo "sramotno" iskustvo i istakle da postoji visok nivo napetosti između žena.

"Ne mogu ni da vam kažem koliko je cela ta rutina bila nezgodna, posebno kada smo kasnije počeli da imamo grupni se*s i kada je bilo dosta sukoba sa drugim devojkama. Bukvalno sedite goli i vodite seks pred grupom žena koje vas mrze i pričaju o vama dok imate se*s – i to možete čuti. Bilo je kao pakao", dodala je ona. Prisetila se i svoje prve noći sa Hefnerom i priznala da je "sje*ana" nakon žurke u Los Anđelesu.

Dok se kupao sa drugim devojkama, prišla mu je jedna od devojaka i upitala ga: "Tatice... Hoćeš li da dobiješ novu devojku?"

"Sledeće što znam, bio je na meni. Sećam se samo da sam se osećala tako odvratno i tako iskorišćeno“, priseća se Medison. Takođe je dodala da se oseća kao da "nema druge opcije" osim da se useli u vilu i bude njegova devojka.

"Mislim da je čitavo iskustvo života u vili za mene bilo traumatično“, zaključila je ona.

Medison je izlazila sa Hefnerom od 2001. do 2008. godine, pre nego što je započela vezu sa promoterom muzičkog festivala Paskualeom Rotelom. Njih dvoje su se upoznali 2011. godine i dobili dvoje dece, a venčali su se 2013. Rastali su se 2018. i okončali razvod godinu dana kasnije.