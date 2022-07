Najpoznatija članica ruske muzičko-umetničke trupe Pussy Riot, poznate po nizu smelih performansa kojima su skretali pažnju na mračne strane Putnove politike, kaže da su njenim sunarodnicima isprani mozgovi višedecenijskom propagandom i da ne vide realnu sliku.

Izvor: YouTube/Pussy Riot

Nađa Tolokonikova, jedna od osnivačica ruske anarhističke pank-art grupe Pussy Riot, odležala je više od godinu dana u ruskom zatvoru zbog "huliganizma motivisanog verskom mržnjom". Ona je sa svojim koleginicama upala u moskovsku katedralu Hrista Spasitelja protestujući zbog veza između Ruske pravoslavne crkve i tadašnjeg premijera Vladimira Putina, danas predsednika Rusije. To se desilo 2012. godine, a njihov protest, izvođenje pesme koju su opisale kao "pank molitvu", dogodio se dok je Putin vodio kampanju za povratak na mesto predsednika.

Nađa je nakon puštanja iz zatvora, pošto je amnestirana 2013. godine, otišla u Ameriku, gde trenutno živi i radi sa svojim bendom. U intervjuu za CNN iznela je svoje viđenje rata u Ukrajini, objasnivši da je Putinov plan o brzom zauzimanju Kijeva propao i da je bio prinuđen da potpuno promeni strategiju.

Putin izgubio prvu fazu rata

"Mnogi međunarodni eksperti su podelili rat u Ukrajini na dva dela, s čime se i ja slažem. Prvi deo je Putin definitivno izgubio, jer je hteo da brzo stigne do Kijeva i osvoji ga, u čemu nije uspeo. Zato je morao da promeni ne samo ratnu strategiju, nego i ljude koji su u početku vodili vojne operacije. Sada je to potpuno drugačija operacija, drugačiji rat, tako da je i Putinova propaganda promenila strategiju. Više ne govore o denacifikaciji Ukrajine, jer tu priču ljudi u Rusiji ionako nisu razumeli", objasnila je Nađa.

Izvor: YouTube/PussyRiot/Printscreen

Ona je kazala da mnogi članovi njene familije koji žive u Rusiji veruju u Putinovu politiku i podržavaju rat u Ukrajini, objasnivši da su im, kako je rekla, mozgovi isprani višedecenijskom propagandom.

"Neki članovi moje porodice i dalje veruju onome što Putin govori. Veruju svemu što im se govori preko televizije. To je dobro opisao jedan moj prijatelj, koji je rekao: `Zamislite da ste u Americi mogli da gledate samo Foks njuz poslednjih dvadeset godina`. Kakvi bi bili vaši mozgovi? Svi znamo koliko je ljudima lako manipulisati. Putin već godinama sprovodi ovakvu vrstu pritiska na mozgove Rusa."

Navaljnog planiraju da ubiju, to su i meni spremali

Nađa se potom osvrnula na činjenicu da je utamničeni opozicioni lider i njen prijatelj Aleksej Navaljni prebačen iz moskovskog zatvora u kažnjeničku koloniju na nepoznatoj lokaciji, zbog čega mu je život u velikoj opasnoti.

Izvor: Anadolij/Sefa Karacan

"Jako je bitno da pričamo o Navaljnom koji je trenutno u zatvoru, jer je najveći strah političkog zatvorenika da će biti zaboravljen od javnosti. Da ga niko neće čuti, jer je jako teško komunicirati sa spoljnim svetom kad si zatvoren. Vlada koja te je utamničila čini sve da te što više udalji od očiju javnosti. To su uradili i Navaljnom, poslali su ga što dalje od Moskve kako bi bio van domašaja novinara, ali i svoje porodice u kažnjeničku koloniju na nepoznatom mestu. Što više pričamo o njemu, to mu više pomažemo, jer tako prenosimo njegov glas i omogućavamo da ne bude zaboravljen. Ono što me brine kad je u pitanje preseljenje Navaljnog jeste mogućnost da bude ubijen. Bojim se da će teško preživeti. Vlast ga sigurno neće ubiti, ali ovako omogućavaju da neko od drugih zatvorenika to uradi. To se dešavalo i meni kad sam bila u kažnjeničkoj koloniji. Svakodnevno sam dobijala ozbiljne pretnje smrću koje mi nisu upućivali vladini zvaničnici, već drugi zatvorenici koji su sarađivali sa Putinovom administracijom", zaključila je Nađa.