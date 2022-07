Iako je do Olimpijskih igara u Parizu ostalo dvije godine, sportisti iz Rusije i Bjelorusije mogli bi da budu izbačeni.

Sportisti iz Rusije ne mogu da se takmiče u većini međunarodnih takmičenja, a novi udarac za njih mogao bi da dođe na predstojećim Olimpijskim igrama u Parizu koje ćemo gledati 2024.

Iako to djeluje daleko, i ko zna šta do tada može da se desi, ruski sportisti mogli bi da budu suspendovani zbog vojne intervencije u Ukrajini. To je sada sasvim realna mogućnost, poručio je visoki član Međunarodnog olimijskog komiteta (MOK) Krejk Ridi i time zabrinuo sportiste iz Rusije, ali i Bjelorusije.

"Moraće se donijeti odluka o tome što će se dogoditi sa svakom od ove dvije zemlje, a moja je pretpostavka da bi opšti osjećaj bio da ne bi trebalo da se takmiče u Parizu", rekao je bivši potpredsjednik MOK-a britanskim medijima.

Brojni sportisti iz Rusije će već propustiti kvalifikacione termine za Pariz, što je jedna od mjera Komiteta, a prethodno su žestoko kritikovali ratna dejstva. Takođe, ovo nije prva kazna koju je Olimpijski komitet Rusije dobio u poslednje vrijeme pošto su njihovi sportisti nastupali bez obilježja zbog doping skadala.

Svaki sport će individualno odlučivati o učešću Rusa u kvalifikacijama, tako da su sada biciklisam, tenis i džudo jedini sigurni, ali na kraju bi ipak mogla da dođe "kolektivna kazna".

"Prilično je teško na pola puta reći onima koji su se kvalifikovali da smo promijenili pravila. Dakle, postoji pravi problem za saveze, koji imaju jasno uputstvo s kojom su se složili da neće pozivati ​​Ruse i Bjeloruse da učestvuju. Na prvi pogled, malo je vjerovatno da bi se iko i kvalifikovao...", kazao je Ridi.

Ljetnje olimpijske igre u Parizu održavaju se od 26. jula do 11. avgusta 2024. godine.