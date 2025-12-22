Službenici Uprave za indirektno oporezivanje BiH oduzeli su na podrčju regionalnog centra Tuzla veću količinu zlata, čija se tržišna vrijednost procjenjuje na 226.710 KM.

Izvor: UIO BiH

U operativnoj akciji kodnog naziva "Cekin", tokom provjere prometa i porijekla robe u jednom pravnom licu, pronađena je veća količina zlatnog nakita za koji nije postojala zakonom propisana dokumentacija o redovnoj uvoznoj proceduri, kao ni dokaz o porijeklu, saopšteno je iz UIO.

Pronađeno je 906 grama zlata koje je zatečeno u prometu bez prethodno plaćenih uvoznih dažbina.

Protiv učinioca nezakonitosti preduzete su zakonom propisane mjere i radnje, navodi se u saopštenju.