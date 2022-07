Djevojčicu je ubio leopard u južnom Kašmiru u Indiji dok se igrala napolju!

Izvor: Youtune/KASHMIR CROWN/screenshot

Šestogodišnja djevojčica postala je četvrto dijete ovog mjeseca koje je leopard ubio u regionu u Indiji koji duže vrijeme napada divlja zvijer. Zubaida Jan (6) vrištala je u pomoć kada ju je velika mačka zgrabila blizu njene porodične kuće u selu u južnom Kašmiru u Indiji. Nažalost, djevojčicu nisu uspjeli da spasu i leopard ju je odvukao prije nego što su mještani pronašli njeno tijelo samo 30 minuta kasnije.

Ovu oblast često napada divlja zvijer, a Zubaidina smrt je uslijedila nakon niza nedavnih napada gdje je leopard ubio troje druge djece. Njenog brata je navodno takođe napao leopard samo mjesec dana ranije - iako je na sreću pobjegao iz čeljusti zvjeri.

Seljani su snimljeni kako plaču i vrište od tuge dok su oplakivali gubitak i tražili dodatnu podršku. Jedan je rekao: "Tražimo od trenutne administracije da eliminiše ili uhvati veliku mačku mobilizacijom svih raspoloživih resursa. Nedavno smo pronašli leoparda koji vreba okolo, ali je odjeljenje za divlje životinje postavilo kavez i to je to. Izgubili su svoju voljenu ćerku ko će se sada pobrinuti za to?"

Mještani su ranije preuzeli na sebe da zaštite svoje selo, a prošlog mjeseca je 50 lovaca poslato da pronađu veliku mačku koja lovi u Baramuli. Napadi leoparda su u porastu od početka ljeta u Kašmiru, a ljudi koji žive u tom području ostavljeni su da žive u stalnom strahu.

Brojke pokazuju da je više od 230 ljudi ubijeno u napadima životinja u himalajskoj državi od 2007. godine – uz još skoro 3.000 povrijeđenih.

Lokalne vlasti su izdale nekoliko upozorenja za oprez, a školama je rečeno da kažu učenicima da ne dolaze prije 9 sati ujutru kako bi smanjili rizik od novih žrtava.

Pogledajte video:

Devojčicu pojeo leopard Izvor: Youtube/KASHMIR CROWN

