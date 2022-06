Dopremanje ruske robe zabranjeno je u dijelu Norveške gdje se nalaze ruska ostrva na kojima žive Rusi.

Ruski senator, Konstantin Kosačov, osudio je odluku koju su donele norveške vlasti, kojom se blokira dostavljanje ruske robe do mesta Špicbergen, ostrva na kom rade ruski rudari. On je ukazao da će tako ovi ruski rudari ostati bez hrane i osnovnih sredstava za život, što je, kaže on, "potpuno nemoralno i krši ljudska prava i principe humanosti".