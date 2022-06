Dmitrij Medvedev, zamenik načelnika za nacionalnu bezbednost i bivši predsednik Rusije, govorio je o aktuelnoj situaciji u Ukrajini kao i o geopolitičkoj situaciji.

Dmitrij Medvedev, zamenik načelnika za nacionalnu bezbednost i bivši predsednik Rusije (2008-2012), govorio je danas o aktuelnom stanju u Ukrajini kao i o geopolitičkoj situaciji. Naveo je da "jahači apokalipse" stižu - time je upozorio Sjedinjene Američke Države da ne šalju više oružja Ukrajini. SAD je nedavno odlučio da pošalje ukrajinskoj vojsci višecevne lansere raketa "HIMARS".

Medvedev je zapretio svim zapadnim silama, pre svega Sjedinjenih Državama, da prestanu sa slanjem oružja Ukrajini inače će uslediti "totalni napad" Rusije. Nije precizirao na šta tačno misli pod "totalni napad".

Zapadni mediji Medvedeva opisuju kao Putinovog klimoglavca tj. kao Putinovog "DA" čoveka koji na sve pristaje i koji se uvek slaže sa ruskim predsednikom. Komentarišući svoj Telegram nalog, rekao je da automatski mrzi svakoga ko širi laži protiv Rusije.

"Često me pitaju zašto su moji Telegram postovi toliko strogi i brutalni. Odgovor je - zato što ih mrzim. Mrzim svakoga ko širi laži protiv Rusije. Oni žele smrt Rusiji i učiniću sve da nestanu takvi ljudi", naveo je Medvedev.

Dodao je da je Rusija spremna da proširi svoje vojne planove ukoliko se nastave masovne isporuke oružja Ukrajini.

"Jahači apokalipse stižu", rekao je on aludirajući na Sjedinjene Američke Države.

Osvrnuo se na cinizam i licemerje zapada.

"Ključni zadaci su denacifikacija i demilitarizacija ali se to ne može ostvariti samo kroz borbe na frontu. To se radi zbog budućih generacija kako bi se stvorila slobodna Evroazijska zona, od Lisabona do Vladivostoka. Analitičari NATO-a i Evropske unije konstantno tvrde da mi pretimo svima nuklearnim raketama i to je preuzelo vrh agende protiv Rusije. I naravno da su evropljani najglasniji u tome. U kontekstu rata zapada protiv Rusije, želim da naglasim da je apsolutno svima jasno o čemu se radi", zaključio je Medvedev.