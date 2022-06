Cena barela nafte vratila se na početak rata u Ukrajini (24.februar 2022.godine) i trenutno nije ni na vidiku kraj rastu cenama goriva.

Cena barela nafte se prošle nedelje vratila na nivo sa početka rata u Ukrajini (24. februar 2022.godine) i trenutno nije ni na vidiku kraj rastu cenama goriva. Cena sirove nafte trenutno iznosi 117$ po barelu. S‘ obzirom na to da je Evropska unija uspela da bude ujedinjena u ponedeljak i da zvanično uvede embargo na uvoz ruske nafte - postavlja se pitanje do kada će rasti cena i kako će to uticati na vozače?