Šef "Roskosmosa" Dmitrij Rogozin saopštio je da će Rusija uništiti zemlje NATO u nuklearnom ratu za pola sata, ali je apelovao da se to ne dogodi.

Izvor: Profimedia

Dmitrij Rogozin, šef "Roskosmosa" (ruska državna vazdušno-kosmička korporacija) izjavio je da će Rusija uništiti zemlje NATO u nuklearnom ratu za pola sata, ali je pozvao da se to ne dogodi.

"U nuklearnom ratu zemlje NATO ćemo uništiti za pola sata. Ali to ne smemo dozvoliti, jer će posledice razmene nuklearnih raketa uticati na stanje cele planete. Stoga ćemo ovog ekonomski i vojno moćnijeg neprijatelja morati da pobedimo konvencionalnim vojnim sredstvima", naveo je Rogozin.

Dodao je da je takva pobeda moguća samo uz punu solidarnost cele zemlje kao i mobilizaciju kompletne državne privrede.

"Takva pobeda moguća je samo uz solidarnost cele zemlje sa vojskom, uz mobilizaciju državne privrede, uz prevođenje vojno-industrijskog kompleksa i povezanih industrijskih sektora Rusije na vojnu osnovu. I to se mora uraditi odmah i brzo. NATO vodi rat protiv nas. Nije to objavio, ali to ništa ne menja. Sada je to svima jasno i očigledno", rekao je Rogozin.

Nadovezao se i na ukrajinske "plaćenike" koji se bore sa ukrajinskim vojnicima.

"Ukrajinski ekstremistički bataljoni i vojska Ukrajine su potrošni materijal, topovsko meso za NATO. Oni su samo operateri, obučeni od instruktora NATO koji pritiskaju poluge i dugmad NATO naoružanja", zaključio je Rogozin, prenosi portal Vostok.