Oglasio se bivši komandant američkog štaba za specijalne operacije u Evropi!

Izvor: Profimedia/YouTube/screenshot/Sky News

Bivši komandant američkog štaba za specijalne operacije u Evropi, general-major u penziji Majk Repas, rekao je da međunarodna zajednica mora značajno da pojača podršku Ukrajini kako bi mogla da dobije rat. Repas pruža edukaciju i savetodavnu podršku ukrajinskoj vojsci po ugovoru sa vladom SAD. On je prošlog meseca posetio Poljsku i Ukrajinu kako bi bolje rešio situaciju na terenu.

On je rekao da je ukrajinski lanac snabdevanja vojnom opremom neefikasan i da je potrebna obučena vojska da istera Ruse iz Ukrajine. On smatra da bi SAD i druge zapadne zemlje trebalo da okupe strateške snage od pet brigada i do 40.000 obučenih vojnika i da bi to u velikoj meri promenilo situaciju u Ukrajini.

"NATO je suviše spor"

On je u intervjuu za CNN rekao da je tokom posete otkrio da je Ukrajini i dalje potrebna velika pomoć.

"NATO je suviše spor. Dodatni problem je što nemamo uvid u to šta se dešava sa vojnom opremom nakon što stigne u Ukrajinu. Visoki zvaničnici određuju prioritete distribucije i koliko bih mogao da primetim ovi prioriteti nisu zasnovani na razumevanju stopa potrošnje, budućih operacija ili objektivnih podataka", rekao je Repas.

"Distribucija se zasniva na pozivu komandanta Brigade X ili Sektora Y koji kaže da mu treba 27 projektila Javelin. Dakle, veoma je personalizovano, i to nije način na koji se vodi ratna logistika", dodao je on.

Tri ishoda rata

Upitan da li bi se rat u Ukrajini mogao predugo odlagati, on je rekao da postoje tri moguća scenarija: Rusija donosi odluke na bojnom polju u svoju korist, Ukrajina donosi odluke na bojnom polju u svoju korist ili pat pozicija.

"Dva od tri ishoda donose pobedu Rusiji jer bi ona u slučaju zastoja odredila pobedu na osnovu činjenica na terenu i nastavila okupaciju na proširenom području Ukrajine", smatra general.

"Kako reaguje Zapad? Svi ​​misle samo na trenutnu situaciju na ratištu i šalju vojnu opremu. Ali ukrajinskoj vojsci su potrebne obučene vojne snage da isteraju Rusiju iz Ukrajine jer nema dovoljno opreme, oružanih snaga i obučenih vojnika", rekao je on i dodao:

"Rusija će uvek imati više vojnih snaga, ne nužno boljih, već više vojnika. Kao što je Staljin jednom rekao - kvantitet ima svoj kvalitet. Pitanje je ko će koga prvi umoriti, a u jednom trenutku situacija bi se mogla preokrenuti u korist Rusije. I ja mislim da su Ukrajini potrebne dodatne vojne snage", rekao je Repas.

Šta Zapad može da uradi?

"Zapad može da uradi četiri stvari. Prvo, mora da oslabi Rusiju jačanjem vojnih kapaciteta Ukrajine. Drugo, mora da odvrati Rusiju jačanjem NATO-a. Treće, mora da liši ruske oružane snage i sposobnosti. I na kraju, mora da obezbedi poraz Rusije u Ukrajini. To može postići raspoređivanjem strateških i operativnih rezervnih snaga koje mogu da vode ofanzivne operacije da uklone Ruse iz Ukrajine i da obezbede granice zemlje", dodao je on.

"Sjedinjene Države, Francuska, Britanija i Nemačka treba da osnuju brigade. Ove nacije imaju značajne vojne kapacitete i mogle bi da opremaju ukrajinske jedinice, a zatim da ih obučavaju na svojoj teritoriji. Dakle, to bi bilo pet brigada u pet operativnih sektora. I za to je potrebno verovatno šest do osam meseci", rekao je general.

"Ovih pet brigada bi imalo zapadnu opremu, integrisani pristup vazdušnoj borbi gde imate na raspolaganju sva sredstva, uključujući tenkove, vazdušnu podršku i protivvazdušnu odbranu. U brigadi je oko 8.000 vojnika, tako da je to do 40.000 ljudi u pet brigada. Verujem da su Ukrajinci u stanju da pronađu toliko vojnika s obzirom na trenutno vanredno stanje", dodao je on.

Da li će se rat u Ukrajini proširiti?

Majk Repas je prokomentarisao i novog ruskog komandanta za Ukrajinu, generala Aleksandra Dvornikova. Rekao je da je čovek za ratovanje, a ne za igru međusobnog iscrpljivanja.

"On nije tip za manevrisanje ratovanja. Radiće ono što je radio ceo život, a to je da prvo uništi i uništi sve što mu se nađe na putu, a onda pošalje trupe. Ove trupe će nasilno evakuisati građane Ukrajine kako tamo ne bi više bilo potencijala za pokret otpora", rekao je Repas.

Upitan da li će se rat u Ukrajini proširiti, penzionisani američki general je rekao da Belorusija pruža utočište Rusiji od početka rata 24. februara.

"Mnogi veruju da je Belorusija zemlja pion i da njome zapravo vlada Moskva. Ta zemlja nije poslala svoju vojsku, već je rasporedila ruske snage na svojoj teritoriji", rekao je Repas.

"To je omogućilo pokretanje operacija sa svoje teritorije. Rusi su otuda izveli kopnene i vazdušne napade. Tri baltičke države i Poljska su uverene da su sledeća meta posle Ukrajine. Oni vide Rusiju kao egzistencijalnu pretnju. I nema dokaz da Putin namerava da se zaustavi u Ukrajini", dodao je on.