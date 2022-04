Došli su u Ukrajinu kako bi održale kurs o rukovanju moćnim oružjem koje je Britanija isporučila Ukrajini.

Izvor: Profimedia

Elitne vazduhoplovne jedinice britanske vojske SAS nalaze se u Kijevu, gde obučavaju ukrajinske vojnike kako da koriste protivtenkovske rakete, piše Telegraf, citirajući londonski Tajms.

Oficiri iz dva ukrajinska bataljona rekli su da su ih britanske specijalne snage posetile u protekle dve nedelje kako bi održale kurs o rukovanju moćnim oružjem koje je Britanija isporučila Ukrajini. Ranije su vojnici koristili uputstva na Jutjubu o upotrebi raketnih bacača.

Britanci su prvo poslali vojne instruktore u Ukrajinu nakon ruske aneksije Krima 2014. godine, ali su svoje snage povukli u februaru, neposredno pre invazije, kako bi izbegli mogućnost direktnog sukoba sa Rusijom i uvlačenja NATO-a u sukob.

Kapetan Jurij Mironenko, čiji je bataljon stacioniran na Obolonu u severnom predgrađu Kijeva, rekao je za Tajms da je obuka nastavljena i neophodna za nove regrute i veterane koji se vraćaju jer nisu imali prethodnog iskustva sa protivtenkovskim projektilima.

"Dobili smo ogromnu vojnu pomoć od Britanije, ali ljudi koji su znali da koriste NLAV sisteme bili su na drugim pozicijama, pa smo morali da se snalazimo uz pomoć Jutjuba. To se može naučiti za sedam minuta, pet do sedam minuta. Posle toga smo imali dobar trening. Britanski oficiri su bili ovde pre dve nedelje u našoj jedinici i odlično su nas naučili. Pošto su treninzi bili uspešni, sada imamo više samopouzdanja", rekao je on.

Njegove reči je potvrdio i komandant ukrajinskih specijalnih snaga, koji je rekao da je 112. bataljon, kome je bila pripojena njegova jedinica, prošle nedelje prošao obuku.

SAS Izvor: Youtube/01Bazaar

"Britanci su dobri momci. Pozvali su nas da ih posetimo kada se rat završi", rekao je drugi komandant pod nadimkom "Medved". Desetine veterana britanske vojske su dobrovoljno, ne kao aktivni britanski vojnici, došli da ratuju u Ukrajinu, ali ukrajinski komandanti insistiraju da se u ovom slučaju radi o aktivnim pripadnicima britanskih specijalnih snaga koji su došli na obuku.

Britansko Ministarstvo odbrane odbija da potvrdi priču ukrajinskih komandanata, pozivajući se na dugogodišnju praksu da ne komentarišu specijalne operacije.

U petak je postalo poznato da je Moskva poslala zvanično pismo Sjedinjenim Državama upozoravajući da pošiljke osetljivog oružja iz SAD i NATO-a pogoršavaju tenzije u Ukrajini i mogu dovesti do "nepredvidivih posledica".

U diplomatskoj noti, čiju je kopiju pregledao Vašington post, oni su naveli da Sjedinjene Države dodaju "ulje u vatru" najnovijim paketom vojne pomoći od 800 miliona dolara.