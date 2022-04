Mark Volger, ekspert za Rusiju potvrdio da NATO treba da patrolira Crnim morem i da ako već nema zabrane letova, da treba uraditi nešto u vezi sa zonom zabranjene plovidbe.

Ukrajina pobeđuje u ratu u svojoj zemlji, smatra ekspert za Rusiju i istočnu Evropu. Mark Voiger, iz Transatlantskog odbrambenog i bezbednosnog programa Centra za evropske analize, rekao je za Skaj njuz da je Ukrajina pobednik u rat u sa Rusijom na međunarodnom planu. Zvaničnici Pentagona, takođe smatraju da Ukrajina može da dobije rat.

"Ukrajina pobeđuje na terenu, taktički, operativno, međunarodno, strateški. Nažalost, znate, Putin je i dalje na vlasti i pobeđuje u ratu kod kuće. On polako ali sigurno rekonstruiše sovjetski sistem – totalitarni sistem koji zabranjuje svako neslaganje i guši pristup besplatnim informacijama. Dakle, na međunarodnom planu Ukrajina pobeđuje. Na domaćem planu Rusija pobeđuje, sve dok ne budemo u stanju da prodremo kroz ovaj debeli zid laži i propagande i ubedimo ruski narod da je on loš čak i za Ruse", rekao je Volger i dodao da bi NATO trebalo da patrolira Crnim morem.

"Crno more se sada pretvara u rusko jezero baš kao što je to bilo Azovsko more, a Crno more zapravo dele više članica NATO-a: Rumunija, Bugarska, Turska“. Ako ne postoji zona zabrane letova, ako osećamo da ne želimo da je nametnemo, možemo da uradimo nešto u vezi sa zonom zabranjene plovidbe, ako hoćete, u Crnom moru", rekao je ekspert.

Pentagon: Ukrajina pobeđuje

Pentagon je u sredu saopštio da procenjuje da Ukrajina može da pobedi u ratu protiv Rusije, čak i dok američki zvaničnici upozoravaju na opasnost od dugog konflikta.

"Naravno da mogu da pobede. Dokaz je bukvalno u rezultatima koje vidite svakog dana, apsolutno mogu da pobede", rekao je portparol Džon Kirbi na konferenciji za novinare.

Američki sekretar za odbranu Lojd Ostin dodao je da su zahtevi Rusije - da se Ukrajini zabrani članstvo u NATO-u, a da se alijansi ograniči dokle sme da ide na istoku - neprihvatljivi.

Ostin je potvrdio da američka vojska nije obučavala ukrajinske snage unutar Ukrajine, niti u Poljskoj, već u drugim zemljama, uključujući i SAD. Sekretar za odbranu je dodao da ukrajinci od američkog oružja, pored ostalog, koriste Stinger i Džavelin rakete. SAD traže način da sprovedu dodatnu obuku vojnika u državama koje nisu članice NATO-a, kao što su Gruzija i Finska, dodao je Ostin.

General Mili je istakao da su zemlje poput Poljske i Rumunije veoma voljne da uspostave trajne američke vojne baze.

"SAD su na kritičnoj istorijskoj i geopolitičkoj tački. Moramo da imamo jasnu strategiju i održimo mir", rekao je Mili.