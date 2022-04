Borelj pozvao Evropu da pošalje još oružja Ukrajini kao pomoć da okonča rat.

Izvor: Profimedia

Evropska unija je od početka rata Vladimiru Putinu dala 35 milijardi dolara za ruske energente, a svega jednu milijardu je izdvojila za pomoć odbrani Ukrajine, istakao je šef diplomatije EU Žozep Borelj tokom jučerašnjeg govora u Evropskom parlamentu.

Kako prenosi Gardijan, Borelj je tokom, za njega karakterističnog ravnog govora, pozvao Evropu da pošalje još oružja Ukrajini kao pomoć da okonča rat.

"Moramo da nastavimo da naoružavamo Ukrajinu. Zelenskom je potrebno da mu ređe govorimo da je heroj i da mu dajemo više oružja za borbu. Potrebno je manje sastanaka i aplauza, a više pomoći. EU je namijenila milijardu dolara za vojnu pomoć Ukrajini, a ako to zvuči mnogo, pomislite da toliko svakog dana plaćamo Putinu za energiju kojom nas snabdijeva. Od početka rata smo mu dali 35 milijardi dolara. Sad to uporedite sa jednom milijardom koliko smo dali Ukrajini u naoružanju", poručio je on.

Novi paket sankcija koji je Evropska komisija predstavila u utorak popodne predložio je zabranu uvoza ruskog uglja, koji predstavlja oko 4 milijarde eura i koji se najlakše može zamijeniti.

"Danas smo stavili tačku na ugalj, ali to je veoma mali duo ukupnog računa. Naša nezavisnost, naša energetska autonomija zavisi od obnovljive energije i, po prvi put, geopolitika i klimatske promjene", rekao je Borelj. O najnovijim mjerama sada raspravlja 27 država članica, koje treba da ih jednoglasno odobre.