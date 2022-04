Putin će se sada fokusirati na pokušaj preuzimanja kontrole nad Donbasom.

Ruska invazija na Ukrajinu bila je daleko skuplja i manje uspješna nego što je većina analitičara očekivala tokom prvih šest nedjelja - a stručnjaci sada vjeruju da Moskva mijenja svoj vojni pristup, prenosi CNN.

Revidirana vojna strategija predsjednika Vladimira Putina sada će se fokusirati na pokušaj preuzimanja kontrole nad Donbasom i drugim regionima u istočnoj Ukrajini i to do početka maja, prema mišljenjima nekoliko američkih zvaničnika upoznatih sa najnovijim procjenama američkih obavještajnih službi. To čini grad Slavjansk, potencijalno ključnim bojnim poljem u narednim nedjeljama.

"Zauzimanje Slavjanska od strane ruskih trupa će se vjerovatno pokazati kao sledeća ključna bitka rata u Ukrajini", rekao je istraživački centar i Institut za proučavanje rata (ISV). ISV očekuje da ruske trupe započnu ofanzivne operacije prema Slavjansku iz obližnjeg Izijuma u ​​narednim danima.

"Oni idu na jug ka Kamjanku jer je to put za Slavjansk. Presreli smo neke njihove razgovore, njihov zadatak je da zauzmu region Donjecka sa sjevera", rekao je za CNN krajem prošle nedjelje Maks Strelnik, zamjenik u kancelariji gradskog vijeća Izijuma.

"Ako govorimo o ključnim pravcima u kojima će se voditi borbe - to su gradovi Slovijansk i Barvinkove", rekao je Vadim Denisenko, savjetnik ukrajinskog Ministarstva unutrašnjih poslova.

Stanovnici Slavjanska, grada koji je prije invazije imao nešto više od 100.000 ljudi, sada se pozivaju da se evakuišu, dok se ukrajinske snage spremaju da ga brane od novog ruskog napada. Kontrola grada ima značajan strateški značaj u širem sukobu. Ukoliko ruske snage pregaze Slavjansk, mogle bi da odsijeku ukrajinske snage u širem regionu. Ako ih, međutim, zadrži ukrajinski otpor, ambicije Rusije da kontroliše i Lugansku i Donjecku oblast pretrpeće ogroman udarac.

Strateški značaj Slavjanska

Slavjansk je bio glavna tačka sukoba u ratu u regionu Donbasa 2014. i nakratko su ga držali proruski separatisti prije nego što su ih ukrajinske snage potisnule u julu te godine. Njegov značaj sada leži prvenstveno u činjenici da je sa tri strane okružen gradovima koje drže Rusija - Izijum na sjeveru, Lugansk na istoku i Donjeck na jugu.

"Ruske snage vjerovatno namjeravaju da odsijeku ukrajinske snage u istočnoj Ukrajini i moraće da uzmu Slavjansk kako bi u toj namjeri uspjeli", saopštio je ISV. Uspješan ruski napad na grad dao bi Moskvi opciju da poveže trupe sa onima koji se bore u Rubižnu, sjeveroistočno od Slavjanska, ili ih pomjeri na jug, prema Horlivki i Donjecku.

Ali izgleda da je Rusija naišla na više vojnih neuspjeha tokom prvih šest nedjelja invazije, a njena nesposobnost da zauzme gradove zapadnije, kao što je glavni grad Kijev, vjerovatno je podstakla njeno ponovno fokusiranje na Donbas, prenosi CNN.

Novi ruski poraz mogao bi da ugrozi čak i njihovu novu strategiju na istoku. "Ako ruske snage ne budu u stanju da zauzmu Slavjansk, malo je vjerovatno da će ruski frontalni napadi na Donbas samostalno probiti ukrajinsku odbranu i ruska kampanja da zauzme cijelu oblast Luganska i Donjecka vjerovatno će propasti", navodi ISV.