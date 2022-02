Predsjednik Rusije Vladimir Putin potpisao je dokument kojim je priznao nezavisnost i suverenitet LNR i DNR.

Izvor: Profimedia

Predsjednik Rusije Vladimir Putin je u ponedeljak tokom uživo obraćanja koje je trajalo skoro sat vremena na kraju rekao da priznaje nezavisnost Donbasa i naredio slanje vojske u oblasti LNR i DNR kako bi obezbijedili mir.

Međutim, to nije jedino bitno što je predsjednik Rusije rekao u svom opsežnom izlaganju. Pored tvrdnji da je Ukrajina zapravo "ruska tvorevina", osvrnuo se i na to da je Rusiji bilo obećano da se NATO neće širiti, a da se desilo suprotno. Rekao je da je 2000. sa tadašnjim predsjednikom SAD Bilom Klintonom razgovarao o mogućem učlanjenju Rusije u Alijansu, ali da je Klinton bio "vrlo uzdržan". Putin je potom ocijenio da Sjedinjenim Državama u NATO-u nije potrebna država velika kao Rusija.

"Reći ću jednu stvar koju nikada nisam rekao u javnosti. Kada je Klinton posećivao Moskvu 2000. godine, pitao sam ga kako bi Amerika regovala to da Rusija postane NATO članica. Bio je na to vrlo uzdržan, a kako Amerikanci ovo stvarno vide, možete da vidite u njihovom ignorisanju naših zahtjeva. Ne želite da nas vidite kao saveznike, u redu, ali zašto želite da nas vidite kao neprijatelje. Odgovor na sva pitanja je da ne žele da imaju tako veliku i nezavisnu zemlju poput Rusije. Zato reaguju ovako na sve naše predloge o održavanju sigurnosti", istakao je Putin u svom obraćanju tokom kojeg je priznao nezavisnost Donbasa i izazvao veliko negodovanje širom svijeta.

"Razumijemo da bi se uz ovakav scenario, nivo vojne prijetnje ka Rusiji bi se dramatično povećao. Posebno skrećem pažnju na činjenicu da će se opasnost od iznenadnih napada protiv naše zemlje znatno povećati. Da vam objasnim da strateški dokumenti SAD-a sadrže mogućnost takozvanog preventivnog udara na neprijateljske raketne sisteme. A, ko je glavni neprijatelj za SAD i NATO? Znamo odgovor i na to - Rusija. U NATO dokumentima, naša zemlja je zvanično i direktno prozvana glavnom pretnjom za zemlje članice i njihovu bezbjednost. A, Ukrajina će poslužiti kao odskočna daska za udar. Da naši preci mogu da čuju ovo, vjerovatno ne bi mogli da vjeruju. I mi danas ne želimo da vjerujemo u ovo, ali je istina", rekao je Putin i dodao:

"Amerikanci su koristili svoj uticaj u NATO da nastave svoju antirusku politiku. Neke NATO članice su još uvek skeptične o pitanju pristupanja Ukrajine u NATO. Oni su pokušali da nas uvjere da je NATO miroljubiv i mirnodopski blok, pokušavajući da nas uvjere da smo bezbjedni."

Što se tiče sankcija koje su najavljivane od strane Zapadnih lidera ukoliko se odluče za nepovoljni korak ka Ukrajini, Putin ih je nazvao "ucjenama"

"Pokušavaju opet da nas ucjenjuju. Ponovo nam prijete sankcijama, za koje inače vjerujem da će ih uvesti u svakom slučaju kako nezavisnost usije bude jačala i moć naše vojske rasla. A, izgovor za još jedan napad sankcijama će uvijek naći ili izmisliti bez obzira na situaciju u Ukrajini. Postoji samo jedan cilj - da se zaustavi razvoj Rusije. I uradiće to, baš kao što su to uradili i prije. Čak i bez ikakvog formalnog izgovora - samo zato što postojimo. Nikada nećemo kompromitovati naš suverenitet, nacionalne interese i naše vrijednosti. Želim jasno i direktno da kažem da u sadašnjoj situaciji, kada su naši predlozi za ravnopravan dijalog o fundamentalnim pitanjima zapravo ostali bez odgovora SAD i NATO-a, kada se nivo prijetnji našoj zemlji značajno povećava, Rusija ima puno pravo da uzvrati recipročnim mjerama radi obezbjeđenja sopstvene bezbjednosti. Upravo to ćemo i uraditi. Ako se Ukrajina pridruži NATO to će biti direktna prijetnja za sigurnost Rusije", zaključio je predsjednik Rusije.