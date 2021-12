Mladić je privukao pažnju ogromnog broja žena širom sveta, a uprabo one ga porede sa popularnim glumcem.

Izvor: Tiktok/life_with_matt

Žene širom svijeta se pitaju ko je misteriozni mladić za koga je potvrđeno da je agent i čovjek iz obezbjeđenja predsjednika SAD Džoa Bajdena. Njegovo ime nije otkriveno, kako nalažu propisi, ali se on sam otkrio kada se pojavio na ulici Masačusetsa.

Mladić je privukao pažnju ogromnog broja žena širom svijeta, a upravo ga one porede sa Tomom Kruzom iz perioda kada je glumio u Top Ganu.

Na društvenim mrežama se pojavio snimak zgodnog momka tamne kose sa ulica Masačusetsa, a komentari i šerovi samo pljušte.

Tajni agent iz Bajdenovog obezbjeđenja je uhvaćen kako slobodno ulicama tokom praznovanja Dana zahvalnosti. On je samo jedan u grupi onih koji provjeravaju da li je sve bezbjedno za prolaz predsjednika SAD. Iako su u prvi mah građani izašli da pozdrave Bajdena, mnogo veću pažnju je ubrzo privukao njegov telohranitelj.

"Zaboravite na predsjednika, ovaj momak iz Tajne službe izgleda baš dobro", stoji u opisu videa koji je za kratko vrijeme prikupio tri miliona pregleda na mrežama.

Izvor: Tiktok/life_with_matt

Komentari se samo nižu i to uglavnom pripadnica ljepšeg pola. Na sve načine dame pokušavaju da saznaju ko je to, a mmonge odgovaraju - Ko god da si, oženi me.

Sve u svemu, žene se slažu u tome da ovaj mladić mnogo dobro izgleda i da pored njega niko ne bi ni pogledao Džoa Bajdena.