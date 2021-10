Povezivanje ski centara, program ekonomski pasoš i završetak prioritetne dionice auto-puta podstakli su povećanje cijena nekretnina u Kolašinu, i to 60 odsto.

Izvor: MONDO

Pobjeda piše da su za godinu cijene stanova "skočile" 60 odsto, a očekuje se da će naredne dvije godine kvadrat koštati i dvije hiljade eura. Potražnja za malim placevima je velika, a veliki problem je, kako su kazali, urbanizacija koja nije sprovedena u Kolašinu.

Direktor agencije Top invest Kl, Boban Bulatović, kazao je Pobjedi da cijene nekretnina zadnju godinu rastu svakodnevno i da se očekuje dalje povećanje.

On smatra da ne postoji samo interesovanje za kupovinu apartmana u kondo hotelima koje su vezane za program ekonomskog pasoša.

“Cijene nekretnina su u porastu i najviše je interesovanje za urbanizovana zemljišta na koja se mogu graditi stambeno-poslovni objekti”, kazao je Bulatović dodajući da ohrabruje što je klijentela većinom domaća.

On je podsjetio da je cijena do prije godinu bila hiljadu eura po kvadratu stana, a danas u modernim građevinama, kao što su objekti Rezidenta iz Podgorice, iznose od 1,3 hiljade do 1,6 hiljada eura. Po njegovoj procjeni, cijena će u par godina "skočiti" i do dvije hiljade eura po kvadratu.

“U porastu je i potražnja za manjim parcelama za gradnju kuća i mislim da je to posljedica pandemije. Pokazalo se da rezervu, nekretninu u Kolašinu ili selu, treba i valja imati. Nadam se i da će se mnogi vratiti svom imanju. Rast cijena namirnica i standarda života pokreću to razmišljanje”, kazao je Bulatović dodajući da nije suština prodati "đedovinu". Najteže je opstati na istim temeljima, a uspjeh stvoriti svojim radom na drugom mjestu.

On je predložio da se gradi panoramska žičare iz grada do ski centra, koja bi bila dugačka deset kilometara. Automobil bi ostavljali na parkingu nu gradu, a povrat te investicije bio bi relativno brz, kao što pokazuje primjer iz susjedstva.

“Inicijalna kapisla za novonastalo interesovanje za Kolašin je izgradnja auto-puta, novog ski centra i njegovo povezivanje sa starim ski centrum”, kazao je Bulatović dodajući i da bi dobra ideja bila i izgradnja tunela kroz Bjelasicu.

On je rekao da je sa tim došao i program ekonomski pasoš, što nije nimalo loše za njih.

“Građani treba da znaju da su investitori dužni da opštini na jednu jedinicu prodatog pasoša daju 100 hiljada EUR za komunalno opremanje. Treba pomnožiti cifru 100 hiljada sa recimo hiljadu pasoša, pa doći do ozbiljnih podataka”, tvrdi Bulatović dodajući da će im problem ubuduće biti radna snaga, koja je u deficitu ne samo u Kolašinu nego i na primorju.

Načelnica Službe za opšte poslove, Merlina Tošić, kazala je Pobjedi da je Agencija za investicije od početka programa primila 336 zahtjeva, dok je prijem u crnogorsko državljanstvo u nadležnosti MUP-a.

“Prema podacima kojima raspolaže Agencija za investicije, ukupno je podneseno 60 zahtjeva za crnogorsko državljanstvo za Kolašin”, kazala je Tošić.

Uslov za dobijanje crnogorskog pasoša je ulaganja najmanje 450 hiljada eura u razvojni projekat u Podgorici i primorju, ili 250 hiljada eura u sjevernom i središnjem regionu. To, prema cijenama koje se navode na sajtovima investitora, znači da je jedan aplikant u nekim slučajevima kupovao više stanova. Uslov je i donacija glavnog aplikanta od 100 hiljada eura manje razvijenim opštinama.