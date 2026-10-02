Penzije u Crnoj Gori biće uvećane za 2,48 odsto, saopšteno je iz Fonda penzijskog i invalidskog osiguranja (PIO).

Izvor: MONDO

Upravni odbor Fonda PIO Crne Gore donio je na 34. sjednici više odluka o usklađivanju penzija i novčanih naknada. Odluke se odnose na usklađivanje vrijednosti penzije za jedan lični bod, penzija i novčanih naknada, osnova za određivanje novčane naknade za tjelesno oštećenje, kao i nominalnog iznosa najniže penzije.

„Shodno navedenim odlukama, penzije i novčane naknade se od 1. septembra 2026. godine usklađuju za 2,48 odsto“, navodi se u saopštenju Fonda PIO.

Kako su pojasnili, procenat usklađivanja utvrđen je na osnovu podataka MONSTAT-a objavljenih 30. septembra. Prosječne bruto zarade u periodu od maja do avgusta 2026. godine, u poređenju sa prethodnim četvoromjesečnim periodom, porasle su 0,9 odsto, dok su potrošačke cijene u istom periodu povećane za 3 odsto.

„Shodno Zakonu o penzijskom i invalidskom osiguranju, upravo na osnovu ovih pokazatelja obračunato je septembarsko usklađivanje od 2,48 odsto“, naveli su iz Fonda PIO.

Isplata septembarske penzije, uvećane po osnovu usklađivanja, biće izvršena do 20. oktobra.

„Fond PIO nastavlja da, u skladu sa zakonom, obezbjeđuje redovnu i pravovremenu isplatu penzija i drugih prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja“, zaključuje se u saopštenju.