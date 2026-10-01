Podaci su objavljeni u Izvještaju o izvršenju budžeta za avgust, koji je objavilo Ministarstvo finansija.

Izvor: MONDO/Mario Milojević

Prihodi budžeta Crne Gore za prvih osam mjeseci 2026. godine iznosili su 2,0056 milijardi eura, što je 165,8 miliona eura ili devet odsto više nego u istom periodu prošle godine. Istovremeno, budžetski deficit dostigao je 146,2 miliona eura, odnosno 1,7 odsto procijenjenog bruto domaćeg proizvoda (BDP-a), prenosi CdM.

Podaci su objavljeni u Izvještaju o izvršenju budžeta za avgust, koji je objavilo Ministarstvo finansija.

Ostvareni prihodi bili su za 20,9 miliona eura, odnosno 1,1 odsto veći od plana za prvih osam mjeseci godine.

Iz Ministarstva finansija navode da je rast prihoda ostvaren kroz više kategorija, uključujući porez na dohodak, porez na dobit, PDV, akcize i doprinose.

„Ostvareni rezultati potvrđuju nastavak pozitivnih fiskalnih trendova i stabilan priliv sredstava za finansiranje javnih potreba i razvojnih prioriteta države“, navodi se u izvještaju.

Najviše novca u budžet je prihodovano od poreza na dodatu vrijednost (PDV). Po tom osnovu za osam mjeseci naplaćeno je 934,4 miliona eura, što je 54,1 milion eura ili 6,1 odsto više nego u istom periodu 2025. godine. Naplata je bila na nivou plana.

Prihodi od akciza dostigli su 279,6 miliona eura, što predstavlja povećanje od 19,1 milion eura ili 7,3 odsto na godišnjem nivou. Plan je premašen za 1,6 miliona eura.

Posebno je povećana naplata akciza na duvan i duvanske proizvode, koja je porasla za 23,9 miliona eura ili 26,9 odsto.

Od poreza na dobit pravnih lica naplaćeno je 227,7 miliona eura, odnosno 8,9 miliona eura ili 4,1 odsto više nego godinu ranije.

Prihod od poreza na dohodak fizičkih lica iznosio je 81,3 miliona eura, što je međugodišnje povećanje od 15,1 milion eura ili 22,9 odsto. Istovremeno, plan za prvih osam mjeseci premašen je za 9,8 miliona eura ili 13,7 odsto.

Doprinosi su donijeli 288,2 miliona eura, 32,6 miliona eura ili 12,7 odsto više nego u istom periodu 2025. godine. Naplata je bila 7,4 miliona eura ili 2,6 odsto iznad plana, prenosi CdM.

Samo tokom avgusta prihodi državnog budžeta iznosili su 288,6 miliona eura, što je 28,6 miliona eura ili 11 odsto više nego u avgustu prethodne godine. Mjesečni plan realizovan je sa 97,5 odsto.

Ukupni budžetski izdaci za prvih osam mjeseci iznosili su 2,1518 milijardi eura, odnosno 25 odsto procijenjenog BDP-a.

“Ukupni izdaci budžeta za prvih osam mjeseci iznosili su 2,1518 milijardi eura, odnosno 25 odsto procijenjenog BDP-a”, piše u Izvještaju.

U odnosu na isti period prošle godine, rashodi su povećani za 241,8 miliona eura ili 12,7 odsto. U Ministarstvu finansija navode da je to posljedica većih izdvajanja za obaveze mandatornog karaktera.

Ipak, potrošnja je bila 24,3 miliona eura ili 1,1 odsto ispod ovogodišnjeg plana.

Tekući izdaci od januara do kraja avgusta iznosili su 814,1 milion eura, odnosno 15,6 miliona eura ili 1,9 odsto manje od planiranog.

Za bruto zarade i doprinose na teret poslodavca izdvojeno je 474,7 miliona eura, što predstavlja 98,3 odsto planiranog iznosa.

Subvencije su iznosile 44,4 miliona eura i bile su 15,2 miliona eura ili 51,9 odsto iznad plana. Najveći dio ovog povećanja odnosi se na subvencije poslodavcima koji zapošljavaju osobe sa invaliditetom, preko Zavoda za zapošljavanje.

Za plaćanje kamata izdvojeno je 106,6 miliona eura, što je 4,9 miliona eura ili 4,4 odsto manje od plana. U odnosu na isti period prošle godine, međutim, izdaci za kamate porasli su za 18,4 miliona eura ili 20,8 odsto.

Transferi za socijalnu zaštitu iznosili su 759,2 miliona eura. To predstavlja 99,2 odsto planiranog iznosa i povećanje od 28,5 miliona eura ili 3,9 odsto u odnosu na isti period 2025. godine, piše CdM.

Za kapitalne izdatke tokom prvih osam mjeseci izdvojeno je 232,6 miliona eura, što je 77,7 miliona eura ili 50,2 odsto više nego u istom periodu prošle godine.

Kapitalna potrošnja posebno je povećana tokom avgusta. Tada je za kapitalne izdatke izdvojeno 63,4 miliona eura, odnosno 37,5 miliona eura ili 144,9 odsto više od mjesečnog plana. U odnosu na avgust 2025. godine, riječ je o povećanju od 38,8 miliona eura ili 158,1 odsto.

Od avgustovskog iznosa, 35,34 miliona eura odnosi se na infrastrukturu od opšteg značaja kod Uprave za saobraćaj.

Najveću pojedinačnu stavku u okviru kapitalnih izdataka čini Kapitalni budžet, u koji je usmjereno 167,38 miliona eura.

Ukupni budžetski izdaci u avgustu iznosili su 291,1 milion eura, što je 55,8 miliona eura ili 23,7 odsto više nego u istom mjesecu prošle godine.

U prvih osam mjeseci 2026. godine ostvaren je budžetski deficit od 146,2 miliona eura, što predstavlja 1,7 odsto procijenjenog BDP-a.

„U odnosu na planirani manji je za 45,2 miliona eura ili 23,6 odsto“, navodi Ministarstvo finansija.

Istovremeno, u periodu januar–avgust ostvaren je suficit tekuće potrošnje od 86,4 miliona eura.

Samo tokom avgusta suficit tekuće potrošnje iznosio je 60,9 miliona eura.