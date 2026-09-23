Tokom ljetnje turističke sezone, zaključno sa 1. septembrom, inspektori sigurnosti plovidbe Ministarstva pomorstva izvršili su oko 1.500 kontrola na moru, pri čemu je zbog utvrđenih prekršaja izrečeno ukupno 530.000 eura kazni, saopšteno je iz tog resora.

Izvor: MONDO/Gordana Bojanić

Ministar pomorstva Filip Radulović kazao je da je tokom maja izrečeno 19.400 eura kazni, u junu 137.300 eura, u julu 204.800 eura, dok je u avgustu iznos izrečenih kazni iznosio 168.500 eura, piše CdM.

„Tokom ovogodišnje ljetnje turističke sezone sproveli smo oko 1.500 kontrola na moru i do 1. septembra izrekli ukupno 530.000 eura kazni. Posebno je važno istaći da je tokom cijele prošlogodišnje sezone izrečeno oko 87.000 eura prekršajnih naloga. To znači da je iznos kazni izrečenih do 1. septembra ove godine više od šest puta veći nego tokom cijele 2025. godine“, kazao je Radulović.

Radulović je saopštio da cilj pojačanih kontrola nije kažnjavanje samo po sebi, već unapređenje sigurnosti na moru i dosljedno poštovanje propisa.

„Najveći broj nepravilnosti odnosi se na prekoračenje dozvoljene brzine, što je ujedno i jedan od najznačajnijih bezbjednosnih rizika na moru. Pored toga, inspektori su evidentirali nedozvoljenu udaljenost od obale i kupača, prekomjeran broj putnika na plovilima, kao i nepravilnosti u vezi sa registracijom plovila. Riječ je uglavnom o prekršajima koji se ponavljaju iz godine u godinu i na čijem ćemo suzbijanju nastaviti da insistiramo“, poručio je Radulović, javlja CdM.

Ministarstvo pomorstva će, kaže Radulović, nastaviti sa sprovođenjem kontrola i nakon glavne turističke sezone.