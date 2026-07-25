Najveći dio sredstava usmjeren je filmskoj produkciji, dok izvještaj Agencije za zaštitu konkurencije pokazuje pad državne pomoći od gotovo 76 odsto u odnosu na prošlu godinu.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Ukupan iznos državne pomoći dodijeljene u Crnoj Gori tokom 2025. godine iznosio je 2.867.610 eura, što predstavlja pad od 75,8 odsto u odnosu na 2024. godinu, kada je odobreno 11,847 miliona eura. U poređenju sa 2023. godinom, kada je državna pomoć iznosila 13,186 miliona eura, zabilježen je pad od 78,25 odsto. Ovi podaci navedeni su u Godišnjem izvještaju o dodijeljenoj državnoj pomoći za 2025. godinu, koji je pripremila Agencija za zaštitu konkurencije, prenosi portal CDM.

Kako prenosi portal CDM, horizontalna državna pomoć tokom prošle godine iznosila je ukupno 940 hiljada eura. Od toga je 140 hiljada eura izdvojeno za sanaciju štete nastale usljed prirodnih nepogoda, dok je 800 hiljada eura opredijeljeno za istraživanje i razvoj. U izvještaju se navodi da je ovaj vid pomoći za čak 87,9 odsto manji nego 2024. godine, odnosno 85,2 odsto manji u odnosu na 2023.

Najveći pojedinačni iznos sektorske pomoći dodijeljen je preko JU Filmski centar Crne Gore, koja je kroz Program sufinansiranja proizvodnje kinematografskih djela za 2025. godinu raspodijelila 1.320.392 eura. Kako prenosi portal CDM, sektorska državna pomoć manja je za 7,76 odsto u odnosu na prethodnu godinu, dok je u odnosu na 2023. godinu zabilježen pad od 74,24 odsto.

Regionalna državna pomoć, namijenjena podsticanju razvoja manje razvijenih područja, iznosila je 601.187 eura. Sredstva su dodjeljivana kroz mjere Razvojne banke Crne Gore, koja je prilikom obračuna primijenila važeće metodologije za izračunavanje ekvivalenta subvencije i kamatne stope povraćaja. U izvještaju se navodi da je regionalna pomoć za 76,83 odsto manja nego godinu ranije, odnosno za 66,93 odsto u odnosu na 2023. godinu, prenosi portal CDM.

Izvještaj podsjeća da se državna pomoć može dodjeljivati kroz različite instrumente, uključujući subvencije, subvencionisane kamatne stope na kredite, fiskalne olakšice, državne garancije, otpis dugova, kao i prodaju ili korišćenje državne imovine pod povoljnijim uslovima. Tokom 2025. godine u Crnoj Gori su najzastupljeniji oblici pomoći bili subvencije, fiskalne olakšice i zajmovi sa kamatnim stopama nižim od tržišnih.