Folk pjevačica Dara Bubamara otkazala je otkazala je sve nastupe koje je imala zakazane u jednom klubu u Crnoj Gori.
Pjevačica Dara Bubamara oglasila se na Instagramu i saopštila da je zbog neprofesionalnosti menadžmenta donijela odluku da ne nastupa u jednom poznatom lokalu u Budvi.
"Saopštenje: Dragi moji, zbog neprofesionalnosti menadžmenta kluba otkazujem sve njihove sledeće nastupe u Crnoj Gori", poručila je pjevačica i potom objavila spisak svih planiranih nastupa za dalji period, gdje možemo vidjeti da nema pomenutog kluba.
Šta se tačno dogodilo, Dara Bubamara nije detaljnije otkrivala.
Dara Bubamara otkazala nastupe u Budvi: Zbog poteza menadžmenta osula paljbu na Instagramu
Dara slobodno vrijeme provodi na luksuznim destinacijama sa 20 godina mlađim dečkom, te se neretko oglašava na Instagramu raznim snimcima i fotografijama. Ona je nedavno pokazala kako se baškare na jahti na crnogorskom primorju.
Dara Bubamara otkazala nastupe u Budvi: Zbog poteza menadžmenta osula paljbu na Instagramu
(Informer, MONDO)