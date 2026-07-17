logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste nam poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Dara Bubamara otkazala nastupe u Budvi: Zbog poteza menadžmenta osula paljbu na Instagramu

Dara Bubamara otkazala nastupe u Budvi: Zbog poteza menadžmenta osula paljbu na Instagramu

Autor Dragana Tomašević
0

Folk pjevačica Dara Bubamara otkazala je otkazala je sve nastupe koje je imala zakazane u jednom klubu u Crnoj Gori.

Dara Bubamara otkazala nastupe u Crnoj Gori Izvor: Instagram/darabubamara_official

Pjevačica Dara Bubamara oglasila se na Instagramu i saopštila da je zbog neprofesionalnosti menadžmenta donijela odluku da ne nastupa u jednom poznatom lokalu u Budvi.

"Saopštenje: Dragi moji, zbog neprofesionalnosti menadžmenta kluba otkazujem sve njihove sledeće nastupe u Crnoj Gori", poručila je pjevačica i potom objavila spisak svih planiranih nastupa za dalji period, gdje možemo vidjeti da nema pomenutog kluba.

Šta se tačno dogodilo, Dara Bubamara nije detaljnije otkrivala.

Dara slobodno vrijeme provodi na luksuznim destinacijama sa 20 godina mlađim dečkom, te se neretko oglašava na Instagramu raznim snimcima i fotografijama. Ona je nedavno pokazala kako se baškare na jahti na crnogorskom primorju.


(Informer, MONDO)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Dara Bubamara Crna Gora nastupi Budva

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Najnovije

COOL PRIČE

PROČITAJ JOŠ