Dara Bubamara otkazala nastupe u Budvi: Zbog poteza menadžmenta osula paljbu na Instagramu

Folk pjevačica Dara Bubamara otkazala je otkazala je sve nastupe koje je imala zakazane u jednom klubu u Crnoj Gori.

Izvor: Instagram/darabubamara_official

Pjevačica Dara Bubamara oglasila se na Instagramu i saopštila da je zbog neprofesionalnosti menadžmenta donijela odluku da ne nastupa u jednom poznatom lokalu u Budvi.

"Saopštenje: Dragi moji, zbog neprofesionalnosti menadžmenta kluba otkazujem sve njihove sledeće nastupe u Crnoj Gori", poručila je pjevačica i potom objavila spisak svih planiranih nastupa za dalji period, gdje možemo vidjeti da nema pomenutog kluba.

Šta se tačno dogodilo, Dara Bubamara nije detaljnije otkrivala.

Dara slobodno vrijeme provodi na luksuznim destinacijama sa 20 godina mlađim dečkom, te se neretko oglašava na Instagramu raznim snimcima i fotografijama. Ona je nedavno pokazala kako se baškare na jahti na crnogorskom primorju.



(Informer, MONDO)