Zahtjev za isplatu sredstava podnijet je u septembru 2025. godine, nakon čega je Ministarstvo javne uprave Evropskoj komisiji dostavilo dopunu dokumentacije i potrebna pojašnjenja.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Crnoj Gori je danas isplaćeno oko 3,4 miliona eura iz sredstava Evropske unije, u okviru programa sektorske budžetske podrške reformi javne uprave i upravljanja javnim finansijama, saopštili su Ministarstvo finansija i Ministarstvo javne uprave.

Kako su naveli u saopštenju, isplata prve varijabilne tranše rezultat je uspješne koordinacije i zajedničkog rada Ministarstva javne uprave, Ministarstva finansija, Uprave za ljudske resurse i drugih nadležnih institucija na ispunjavanju definisanih reformskih ciljeva i indikatora.

Zahtjev za isplatu sredstava podnijet je u septembru 2025. godine, nakon čega je Ministarstvo javne uprave Evropskoj komisiji dostavilo dopunu dokumentacije i potrebna pojašnjenja.

“Odobravanje sredstava potvrđuje napredak Crne Gore u reformi javne uprave, ali i sposobnost institucija da koordinisano sprovode planirane aktivnosti i ostvaruju konkretne rezultate. Posebno je važno što se ova sredstva isplaćuju na osnovu ostvarenih reformskih rezultata i predstavljaju direktnu podršku državnom budžetu”, ističu Ministarstvo finansija i Ministarstvo javne uprave.

Reforma javne uprave jedan je od ključnih temelja procesa pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji.

“Funkcionalna, odgovorna i transparentna administracija neophodna je za kvalitetno sprovođenje javnih politika, primjenu evropskih standarda i pružanje boljih usluga građanima i privredi. Ostvareni rezultati imaju poseban značaj i u kontekstu ispunjavanja završnih mjerila za Poglavlje 23 – Pravosuđe i temeljna prava”, dodaju Ministarstvo finansija i Ministarstvo javne uprave.

Dalje navode da ukupna vrijednost sektorske budžetske podrške reformi javne uprave i upravljanju javnim finansijama, u okviru Godišnjeg akcionog programa IPA 2022, iznosi 16,6 miliona eura.

“Od tog iznosa, 13,1 milion eura namijenjen je direktnoj budžetskoj podršci, dok je 3,5 miliona eura opredijeljeno za projekte komplementarne podrške. Fiksna tranša od 3,5 miliona eura isplaćena je u decembru 2023. godine”, zaključuju Ministarstvo finansija i Ministarstvo javne uprave.