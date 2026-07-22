Ministarstvo vanjskih poslova Crne Gore odgovorilo na poziv Zagreba za ubrzavanje rješavanja bilateralnih pitanja, ističući da ostaje posvećeno razgovoru i pronalaženju obostrano prihvatljivih rješenja.

Izvor: MONDO/Mia Stanković

Crna Gora će i dalje otvoreno, odgovorno i u dobroj vjeri pristupati rješavanju otvorenih pitanja sa Republikom Hrvatskom, saopšteno je iz Ministarstva vanjskih poslova (MVP).

Reagujući na raniji poziv Ministarstva vanjskih i evropskih poslova Hrvatske za konstruktivni dijalog i ubrzavanje rada na neriješenim pitanjima, iz MVP-a su poručili da odnosi dvije susjedne i savezničke države treba da budu primjer kako se složena pitanja mogu rješavati razgovorom i međusobnim poštovanjem.

„Naše opredjeljenje ostaje nepromijenjeno – sva otvorena bilateralna pitanja treba rješavati kroz otvoren, kontinuiran i dobronamjeran dijalog, u duhu međusobnog uvažavanja i partnerstva koje dijelimo kao susjedne države i saveznice u NATO-u“, navodi se u saopštenju.

Iz Ministarstva su istakli da je u prethodnom periodu više pitanja koja su bila otvorena riješeno, dok su za preostala uspostavljeni mehanizmi za nastavak razgovora.

Ministarstvo vanjskih poslova Crne Gore s pažnjom je razmotrilo današnje saopštenje Ministarstva vanjskih i evropskih poslova Republike Hrvatske i u njemu prepoznaje potvrdu zajedničkog interesa da se evropski put Crne Gore uspješno privede kraju.



Naše opredjeljenje ostaje… — MFA Montenegro (@MFA_MNE)July 22, 2026

Među pozitivnim pomacima navode potpisivanje Ugovora o poklanjanju nepokretnosti – Doma kulture „Josip Marković“ u Donjoj Lastvi, obnovu rada Međuvladinog mješovitog odbora za zaštitu nacionalnih manjina, kao i aktivnosti u oblastima nestalih lica, procesuiranja ratnih zločina, državne granice i školskog broda „Jadran“.

Kada je riječ o pitanju granice, iz MVP-a su ocijenili da je riječ o temi koja je otvorena više od tri decenije i koja zahtijeva „temeljnu pripremu i odgovoran dijalog“.

Dodaju da se Protokol o privremenom režimu uz južnu granicu primjenjuje bez problema već 24 godine, dok će nakon formiranja nadležne komisije biti predloženo održavanje prvog sastanka stručnih tijela dvije države nakon 12 godina bez razgovora o ovoj temi.

Iz Ministarstva su saopštili i da žele dodatno intenzivirati razgovore o školskom brodu „Jadran“, kao i da su predložili održavanje treće runde bilateralnih političkih konsultacija u Podgorici do kraja avgusta 2026. godine.

„Crna Gora ostaje posvećena pronalaženju održivih i obostrano prihvatljivih rješenja za sva otvorena pitanja, uvjerena da odnosi dvije prijateljske i savezničke države treba da budu primjer sposobnosti da se i složena pitanja rješavaju razgovorom, uzajamnim uvažavanjem i usmjerenošću ka zajedničkoj evropskoj budućnosti“, zaključeno je u saopštenju.