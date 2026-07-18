Poručila je da Aerodromi Crne Gore imaju potencijal da budu jedan od najuspješnijih državnih sistema

Izvor: Vlada Crne Gore

Za Crnu Goru nije dovoljno da Aerodromi Crne Gore ostanu u državnom vlasništvu, već je ključno da država obezbijedi njihovu modernizaciju i efikasno upravljanje, poručila je bivša ministarka saobraćaja Maja Vukićević, prenosi CdM.

„Činjenica je da su crnogorski aerodromi mogli danas da izgledaju mnogo bolje i da budu značajno funkcionalniji da se na vrijeme krenulo u njihovu modernizaciju. Umjesto ulaganja u infrastrukturu i povećanje kapaciteta, izgubljene su godine u dugotrajnom i neizvjesnom procesu dodjele koncesije“, navela je Vukićević.

Kako je kazala, na kraju je ponuđač kojem je Vlada dodijelila koncesiju odustao od njenog potpisivanja.

„Treba reći da je i nezadovoljstvo građana uslovima na aerodromima opravdano. Posebno tokom ljetnje turističke sezone putnici se suočavaju sa gužvama, nedostatkom prostora, ograničenim kapacitetima i infrastrukturom koja više ne odgovara obimu saobraćaja koji Crna Gora danas ostvaruje“, dodala je Vukićević.

Poručila je da razvoj Aerodroma Crne Gore ne zavisi samo od ulaganja u terminale i pistu.

„Postoje brojne administrativne i regulatorne prepreke koje su u nadležnosti više državnih resora i institucija, od prostorno-planske dokumentacije i imovinsko-pravnih pitanja, do različitih dozvola i saglasnosti koje često usporavaju realizaciju razvojnih projekata“, pojasnila je Vukićević.

Poručila je da je, ukoliko želimo moderne i konkurentne aerodrome, neophodno koordinisano djelovanje svih nadležnih institucija kako bi se te prepreke otklonile i stvorili uslovi za brži razvoj, piše CdM.

„Tokom niza godina prema Aerodromima Crne Gore i cjelokupnom sektoru vazdušnog saobraćaja odnosilo se nedomaćinski. Svjedočili smo godinama lutanja, donošenja pogrešnih odluka i politike koja je dovela do odlaska niskotarifnih avio-kompanija sa crnogorskog tržišta“, dodala je.

Vukićević je istakla da je prije samo dvije godine građanima Crne Gore bio dostupan veoma ograničen broj letova i destinacija, što je, prema njenim riječima, negativno uticalo i na mobilnost građana i na konkurentnost turističke privrede.

„Zbog toga mi predstavlja posebno zadovoljstvo što smo, zahvaljujući zajedničkoj viziji i dobroj saradnji tadašnjeg rukovodstva Ministarstva saobraćaja i Aerodroma Crne Gore, uspjeli da napravimo zaokret u razvoju avio-saobraćaja. Potpisivanjem sporazuma sa kompanijom Wizz Air, stabilizacijom nacionalne avio-kompanije, kao i intenzivnim pregovorima sa drugim avio-prevoznicima, obezbijedili smo rekordan broj letova za 2026. godinu i značajno unaprijedili avio-povezanost Crne Gore“, saopštila je Vukićević.

Prema njenim riječima, dolazak novih niskotarifnih avio-kompanija i uspostavljanje velikog broja novih linija doprinijeli su rekordnoj povezanosti zemlje sa evropskim destinacijama i stvorili pretpostavke za dalji rast broja putnika, ali povećanje broja letova mora pratiti i odgovarajuća infrastruktura, prenosi CdM.

„Zato je sada neophodno pokrenuti snažan investicioni ciklus i modernizovati aerodrome kako bi mogli da odgovore rastućim potrebama putnika, avio-kompanija i turističke privrede“, istakla je.

Poručila je da Aerodromi Crne Gore imaju potencijal da budu jedan od najuspješnijih državnih sistema.

Da bi se taj potencijal ostvario, kako je ocijenila, neophodno je napustiti višegodišnja lutanja i fokusirati se na konkretna ulaganja, efikasnu realizaciju projekata i uklanjanje administrativnih barijera koje usporavaju razvoj.

„Očuvanje državnog vlasništva ima puni smisao samo ako ga prati odgovorno upravljanje, snažan investicioni ciklus i jasna vizija razvoja“, navela je Vukićević.

Posebno je izrazila zahvalnost svim zaposlenima u Aerodromima Crne Gore.

Kako navodi Vukićević, uprkos izazovnim uslovima rada, ograničenim kapacitetima i povećanom obimu saobraćaja, svojim profesionalizmom, odgovornošću i posvećenošću omogućavaju nesmetano funkcionisanje vazdušnog saobraćaja, piše CdM.

Istakla je da njihov doprinos često ostane u sjenci infrastrukturnih problema, a upravo su oni ti koji svakodnevno nose najveći teret.

„Zato modernizacija aerodroma nije važna samo zbog putnika i razvoja turizma, već i zbog ljudi koji svojim radom održavaju ovaj sistem i zaslužuju bolje uslove za obavljanje svog posla“, zaključila je.