Vlada poručila da neće prihvatiti aranžmane koji ne garantuju zaštitu državnih interesa i da ostaje otvorena za kvalitetne investicione prijedloge

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Konzorcijum koji predvodi južnokorejska kompanija Incheon International Airport Corporation povukao se iz daljeg učešća u postupku za dodjelu koncesije za Aerodrome Crne Gore, saopštila je Vlada Crne Gore.

Iz Vlade su naveli da su od konzorcijuma primili zvanično pismo u kojem se obavještavaju da odustaju od nastavka procesa.

„Podsjećamo da je proces razmatranja mogućeg davanja aerodroma pod koncesiju pokrenut sa jasnim ciljem – da se obezbijede investicije, unaprijedi kvalitet usluga i osigura dalji razvoj vazdušnog saobraćaja, uz puno očuvanje nacionalnih interesa“, navodi se u saopštenju.

Dodaju da povlačenje pojedinih zainteresovanih investitora ne mijenja opredjeljenje Vlade da neće prihvatiti rješenja koja ne garantuju punu zaštitu vitalnih interesa Crne Gore.

„Naš cilj nije niti smije biti zaključivanje poslovnih aranžmana po svaku cijenu, već isključivo pod uslovima koji obezbjeđuju najbolje moguće benefite za državu i stvaraju pretpostavke za dugoročni infrastrukturni razvoj kompanije“, poručili su iz Vlade.

Iz izvršne vlasti istakli su i da Aerodromi Crne Gore bilježe izuzetne poslovne rezultate, te da će država ostati otvorena za razgovore sa kredibilnim partnerima koji mogu ponuditi modele saradnje u skladu sa javnim interesom.

„Uvjereni smo da je dosljednost tim principima najbolja garancija da će svaki budući model upravljanja Aerodromima Crne Gore biti u korist države, građana i privrede“, zaključeno je u saopštenju.