Iz Vlade su ranije saopštili da su od konzorcijuma koji predvodi Incheon International Airport Corporation primili zvanično obavještenje o odustajanju od daljeg učešća u postupku dodjele koncesije za Aerodrome Crne Gore

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Vlada Crne Gore saopštila je da se južnokorejska kompanija Incheon International Airport Corporation povukla iz postupka za dodjelu koncesije za Aerodrome Crne Gore, čime je otvoreno pitanje daljih koraka u ovom procesu, piše Pobjeda.

Potpredsjednik Vlade i ministar ekonomskog razvoja Nik Đeljošaj izjavio je za Pobjedu da su pred izvršnom vlašću dvije zakonom predviđene opcije – nastavak postupka sa sljedećim ponuđačem sa rang liste ili poništavanje tendera.

"Pred Vladom su u ovom trenutku dvije zakonom propisane mogućnosti – da nastavi postupak sa sljedećim ponuđačem sa rang liste ili da poništi tender. Obje opcije predviđene su Zakonom o koncesijama", istakao je Đeljošaj.

On je podsjetio da je većinski stav članova Vlade u prethodnom periodu bio da se procedura privede kraju, zbog čega je odluka upućena Skupštini na dalje razmatranje.

"Koja će biti odluka Vlade Crne Gore u novoj situaciji, ne mogu da procijenim, ali se nadam da će ona biti u javnom interesu", istakao je Đeljošaj.

Iz Vlade su ranije saopštili da su od konzorcijuma koji predvodi Incheon International Airport Corporation primili zvanično obavještenje o odustajanju od daljeg učešća u postupku dodjele koncesije za Aerodrome Crne Gore, prenosi Pobjeda.

"Podsjećamo da je proces razmatranja mogućeg davanja Aerodroma pod koncesiju pokrenut sa jasnim ciljem – da se obezbijede investicije, unaprijedi kvalitet usluga i osigura dalji razvoj vazdušnog saobraćaja, uz puno očuvanje nacionalnih interesa. Ukoliko pojedini zainteresovani investitori u bilo kojem trenutku procijene da nijesu u mogućnosti da ispune visoke standarde koje ovaj proces podrazumijeva, to ne mijenja čvrsto opredjeljenje Vlade da ni u ovom, ni u bilo kojem budućem postupku neće prihvatiti rješenja koja ne garantuju punu zaštitu vitalnih interesa Crne Gore", navodi se u saopštenju.

U saopštenju se ističe i da dobri poslovni rezultati Aerodroma Crne Gore znače da država nije pod pritiskom da prihvati bilo kakav aranžman.

"Uzimajući u obzir činjenicu da Aerodromi Crne Gore bilježe izuzetne poslovne rezultate, naš cilj nije, niti smije biti zaključivanje poslovnih aranžmana po svaku cijenu, već isključivo pod uslovima koji obezbjeđuju najbolje moguće benefite za državu i stvaraju pretpostavke za dugoročni infrastrukturni razvoj kompanije."

Vlada je poručila da ostaje otvorena za razgovore sa kredibilnim investitorima koji mogu ponuditi održiva rješenja u skladu sa interesima države.

"Vlada ostaje otvorena za dijalog i kvalitetne investicione prijedloge svih kredibilnih partnera koji mogu ponuditi model saradnje u skladu sa interesima države, ne odstupajući od principa transparentnosti, održivosti i zaštite javnog interesa. Uvjereni smo da je upravo dosljednost tim principima najbolja garancija da će svaki budući model upravljanja Aerodromima Crne Gore biti u korist države, građana i privrede", piše u saopštenju Vlade.