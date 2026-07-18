Nova linija saobraćaće dva puta sedmično, utorkom i subotom, do sredine septembra

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Aerodromi Crne Gore otvorili su novu avio-liniju između Madrida i Tivta, čime je za ovu sezonu uspostavljena 23. i ujedno posljednja nova ruta, saopšteno je iz te kompanije.

Prvi avion španske nacionalne aviokompanije Iberia sletio je danas iz Madrida u Tivat sa 180 putnika, koji su na aerodromu dočekani uz nastupe flamenko plesača i izvođača crnogorskog ora.

Nova linija saobraćaće dva puta sedmično, utorkom i subotom, do sredine septembra, piše CdM.

Izvršni direktor Aerodroma Crne Gore Roko Tolić ocijenio je da je kompanija ove godine ostvarila značajan napredak u širenju mreže avio-linija, ali je ponovo ukazao na potrebu donošenja odluke o budućem modelu upravljanja državnim aerodromima.

"Ova nova avio-linija, Madrid-Tivat je elegantan način da još jednom izvršimo mali pritisak da se konačno donese odluka o modelu upravljanja Aerodromima Crne Gore. Ukoliko želimo još više avio-linija, a to je jasno već danas sa ovim brojkama, mi putnicima ne možemo da pružimo komfor koji zaslužuju. Bila bi prava šteta da dočekamo i narednu godinu, u kojoj želimo još putnika, u istim uslovima. Ljudski kapacitet ne može da nadomjesti ono što bi efikasna infrastruktura trebalo da donese", poručio je Tolić u Tivtu.

Predsjednik Odbora direktora Aerodroma Crne Gore Stefan Madžgalj podsjetio je da su Tivat i Podgorica već povezani sa Barselonom, preko kompanija Vueling i Wizz Air, te izrazio očekivanje da bi nova linija mogla otvoriti prostor za dodatno povezivanje sa drugim španskim gradovima, prenosi CdM.

"Uz želju da građani Crne Gore i ovu najnoviju avio-liniju koriste da bolje upoznaju Španiju, koja nam nikad nije bila bliže, siguran sam da ćemo i mi biti dobri domaćini Špancima jer ova ruta, ako se pokaže u punom potencijalu, može da nam otškirne vrata i drugih popularnih španskih odredišta", izjavio je Madžgalj.

Ministarka turizma Simonida Kordić ocijenila je da je Španija jedno od tržišta sa značajnim potencijalom za rast turističkog prometa prema Crnoj Gori, navodeći da statistika već pokazuje pozitivne efekte bolje avio-povezanosti.

"Tokom prvih pet mjeseci 2026. godine, u svim vrstama smještaja u Crnoj Gori registrovano je 3.504 turista iz Španije, što je za 22,30 odsto više u odnosu na isti period prošle godine. Oni su ostvarili 12.208 noćenja, odnosno 34,57 odsto više nego tokom prvih pet mjeseci 2025. godine. Ovi rezultati potvrđuju da interesovanje španskih turista za Crnu Goru raste i uvjerena sam da će nova linija između Tivta i Madrida dodatno doprinijeti tom pozitivnom trendu", kazala je Kordić.

Otpravnik poslova u Ambasadi Španije Horhe Urbiola Lopez De Montenegro istakao je da nova avio-linija može dodatno unaprijediti ne samo turističke, već i ekonomske veze dvije države, prenosi CdM.

"Već imamo otvorenu kancelariju Ambasade Španije u Podgorici, u Crnoj Gori se otvaraju novi španski hoteli, prošlog mjeseca smo otvorili dva važna ekonomska ugovora koji će omogućiti dolazak velikog broja španskih investitora. Zato će ova nova avio-linija, Madrid-Tivat, biti važna i za investitore i kompanije", naveo je on.

Putnici koji su doputovali prvim letom iz Madrida dobili su na poklon besplatne karte za vožnju žičarom Kotor–Lovćen.

"Želimo da ih već prvih dana boravka povedemo na jedno od mjesta sa kojeg se Crna Gora najbolje doživljava", saopštio je izvršni direktor kompanije XExperience Marko Cus.