Službenici Sektora za borbu protiv kriminala podnijeli su krivične prijave protiv devet osoba zbog sumnje da su počinile više kriminala.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Kako je saopšteno iz Uprave policije, službenici Sektora za borbu protiv kriminala, u saradnji sa Poreskom upravom i Upravom carina, a u koordinaciji sa osnovnim državnim tužilaštvima u Podgorici, Baru i Herceg Novom, nakon sprovedenih izviđajnih aktivnosti, danas su podnijeli tri krivične prijave.

Prva krivična prijava podnesena je protiv službenika Uprave carina Crne Gore J.L. (45), zbog sumnje da je počinio krivično djelo falsifikovanje službene isprave, kao i protiv pravnog lica „S.M.“ d.o.o. iz Herceg Novog i zaposlenog D.K. (37), koji se sumnjiče za falsifikovanje isprave.

„U postupku do podnošenja prijave utvrđeno je da je drugoprijavljeni D.K, kako se sumnja, postupajući u ime i za račun prijavljenog pravnog lica „S.M.“ doo, u svojstvu zaposlenog počinio krivično djelo koje mu se stavlja na teret na način što je dana 04.09.2025. godine u kasnim noćnim časovima, sačinio lažnu ispravu, tranzitnu carinsku deklaraciju za upotrebljavano motorno vozilo, koju je istog dana upotrijebio kao pravu pred carinskim službenicima Uprave carina na Graničnom prelazu Debeli Brijeg, dok je prvoprijavljeni počinio navedeno krivično djelo koje mu se stravlja na teret na način što je kao službeno lice, carinik – vođa smjene na Graničnom prelazu Debeli Brijeg, ovjerio službenim pečatom i svojeručno potpisao službenu ispravu – tranzitnu deklaraciju, iako vozilo nije bilo na carinskom terminalu", navodi se u saopštenju Uprave policije.

Druga krivična prijava podnesena je protiv podgoričke firme „N&LC.“ d.o.o., njenog osnivača N.P. (43) i izvršnog direktora R.P. (72), zbog sumnje da su izvršili krivično djelo utaja poreza i doprinosa u produženom trajanju.

„U postupku do podnošenja prijave utvrđeno je da su, kako se sumnja, prijavljeni N.P. kao osnivač i R.P. kao izvršni direktor, krivično djelo počinili na način što su postupajući u ime i za račun prijavljenog pravnog lica 'N&LC.' doo Podgorica, kontinuirano tokom 2024. i 2025. godine izdavali fiskalizovane fakture po osnovu kojih je prijavljeno pravno lice ostvarilo oporezivi promet u ukupnom iznosu od 347.903,56 eura, za koje nijesu predavali mjesečne PDV prijave Poreskoj upravi Crne Gore, te samim tim nijesu iskazivali, niti obračunavali obaveze po osnovu poreza na dodatu vrijednost, što su bili u obavezi učiniti shodno članu 35 st.1 i 2 Zakona o porezu na dodatu vrijednost, čime su po osnovu neiskazanog i neplaćenog PDV-a, Budžetu države Crne Gore pričinili materijalnu štetu u ukupnom iznosu od 57.775,49 eura", kazali su iz policije.

Treća prijava podnesena je protiv barske firme „M.G.“ d.o.o., njenog osnivača O.P. (38) i izvršne direktorice A.P. (30), zbog sumnje da su počinili krivična djela utaja poreza i doprinosa u produženom trajanju.

„U postupku do podnošenja prijave utvrđeno je da su prijavljeni O.P. kao osnivač i A.P. kao izvršni direktor krivično djelo počinili na način što postupajući u ime i za račun prijavljenog pravnog lica 'M.G.' doo Bar, kontinuirano tokom 2024, 2025. i 2026. godine, nijesu izdavali fiskalne račune u skladu sa Zakonom o fiskalizaciji, te samim tim nijesu iskazivali, niti obračunavali obaveze po osnovu poreza na dodatu vrijednost, što su bili u obavezi učiniti shodno članu 35 st.1 i 2 Zakona o porezu na dodatu vrijednost, niti su prikazivali stvarno ostvareni promet shodno članu 4 i 7 Zakona o porezu na dobit pravnih lica, čime su po osnovu neiskazanog i neplaćenog PDV-a i poreza na dobit, Budžetu države Crne Gore pričinili materijalnu štetu u ukupnom iznosu od 85.044,23 eura", saopštili su.

„Naime, prijavljeni O.P. i A.P. su u registar – elektronskoj kasi pored zvaničnog cjenovnika za robu i usluge imali softversku aplikaciju 'alternativni meni' gdje su za iste proizvode i usluge izdavali račune sa cijenama koje su bile za 90 odsto niže u odnosu na zvanični cjenovnik, a po kojem je vršena stvarna naplata. Tačnije, prijavljeni su u cilju utaje poreza i izbjegavanja kontrola, a takođe i radi lakše kontrole zaposlenih u pogledu prodate robe i izvršenih usluga, odlučili da u elektronskom naplatnom uređaju – kasi kucaju fiskalizovane račune, ali po cijenama koje su bile za 90 odsto niže u odnosu na stvarne, tako da su Poreskoj upravi Crne Gore prikazivali poreske obaveze u znatno manjem iznosu", navode iz Uprave policije.

Iz Uprave policije poručili su da će i u narednom periodu, kroz intenzivnu međuinstitucionalnu saradnju i koordinisane aktivnosti sa nadležnim organima, nastaviti sa preduzimanjem mjera usmjerenih na zaštitu ekonomskih interesa građana i očuvanje budžeta Crne Gore.