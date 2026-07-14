Vlada je predlog odluke o davanju aerodroma Podgorica i Tivat sa predlogom ugovora usvojila na sjednici 8. aprila, a Skupštini ga dostavila 17. aprila.

Izvor: MONDO

Iako je Vlada prije skoro tri mjeseca dostavila Skupštini predlog ugovora o koncesiji za davanje aerodroma južnokorejskom Inčonu, taj dokument, prema našim saznanjima, još nije ni u skupštinskoj proceduri, piše Dan.

Ono što je sigurno jeste da predlog ugovora nije objavljen na sajtu Skupštine, a to je maltene prvo što se uradi nakon što akt uđe u skupštinsku proceduru.

Vlada je predlog odluke o davanju aerodroma Podgorica i Tivat sa predlogom ugovora usvojila na sjednici 8. aprila, a Skupštini ga dostavila 17. aprila. Nakon toga je Skupština usmenim putem tražila od Ministarstva saobraćaja dostavljanje kompletne dokumentacije o procjeni imovine, koja ima preko 700 stranica, kao i ugovor sa Inčonom na engleskom jeziku. Prema našim informacijama, Ministarstvo saobraćaja, kojim koordinira Filip Radulović, dostavilo je Skupštini dodatne materijale krajem aprila ili početkom maja, ali ugovor o koncesiji ni nakon toga nije ušao u proceduru.

Dostavljanje predloga ugovora o koncesiji poklopilo se sa pregovorima oko rekonstrukcije Vlade, to jest sa pregovorima o ulasku kadrova koalicije "Za budućnost Crne Gore" Radoša Zečevića, Jovana Jola Vučurovića i Jelene Borovinić Bojović u Vladu. Takođe, tu su i "bitke" oko državnih preduzeća koje se vode u pozadini, što je sve, prema našim informacijama, dio priče ili političke igre oko ugovora za davanje koncesije za aerodrome, prenosi Dan.

"Dan" je generalnom sekretaru Skupštine Bobanu Stanišiću još prije mjesec dana poslao pitanja u vezi sa predlogom ugovora o koncesiji za aerodrome, ali nam on nije odgovarao ni na mejl, ni na poruke, ni na pozive. Jedno od pitanja bilo je i da li Skupština namjerno opstruira donošenje odluke o koncesiji za aerodrome, s obzirom da sa ostalim aktima Vlade nikad nije bilo sličnih problema. Ista pitanja dostavili smo i predsjedniku Skupštine Andriji Mandiću (NSD), čiji kadrovi treba da uđu u Vladu, ali su nas iz njegovog kabineta uputili na Stanišića.

Vlada Milojka Spajića je predlogom odluke, koja još nije u proceduri, tražila od Skupštine da jednu od najvažnijih odluka u istoriji Crne Gore – odluku o davanju koncesije za aerodrome u Podgorici i Tivtu na 30 godina – donese po hitnom postupku. To bi značilo da Skupština u sedam dana može da potvrdi odluku Vlade i da sa južnokorejskim Inčonom potpiše ugovor o koncesiji za oba aerodroma koje Crna Gora ima. Ovo je, kako smo saznali, još jedan razlog zbog kojeg odluka nije u proceduri. U predlogu zaključaka Vlade objavljenih uz odluku o davanju koncesije nisu navedeni razlozi za hitno usvajanje odluke u Skupštini, već su zaključcima obavezali obrađivača da prije dostavljanja Skupštini navede razloge za donošenje po hitnom postupku, javlja Dan.

Tokom sedam godina izmijenjale su se četiri vlade, odnosno, Vlada Duška Markovića je promijenjena na izborima, vlade Zdravka Krivokapića i Dritana Abazovića nisu donosile odluke u vezi sa tenderom, dok je Spajićeva Vlada odlučila da posao dovede do kraja.

Finansijski efekat od koncesije procjenjuje se na oko milijardu eura za 30 godina, od čega se 100 miliona odnosi na jednokratnu naknadu, 300 miliona na kapitalna ulaganja, a 600 miliona na varijabilnu koncesionu naknadu. Inčon je ponudio da varijabilna naknada bude 35 odsto bruto prihoda. Pet godina nakon potpisivanja ugovora, radnici koji imaju ugovore o radu u Aerodromima Crne Gore su zaštićeni, osim ukoliko ne budu kršili radne obaveze, piše Dan.

Prema poslovniku Skupštine, predsjednik parlamenta može sazvati sjednicu u roku od sedam dana. Matični odbor, u ovom slučaju za ekonomiju, takođe treba da obavi raspravu o ovom aktu, kao i Zakonodavni odbor, i da podnesu izvještaj, dok rasprava na plenumu može početi i bez izvještaja odbora. Ukoliko vladajuća većina baš želi da što prije donese odluku, može sve da završi u sedam dana. To će vjerovatno i biti slučaj, ali tek pošto se dogovore oko ostalih funkcija, rekonstrukcija i preduzeća.

Koncesioni postupak za aerodrome traje od 2019. godine, kada je sadašnja vlast bila opozicija i oštro se protivila davanju aerodroma pod koncesiju. Taj postupak pokrenula je Vlada Duška Markovića, koji je tada bio u DPS-u.