Epicentar zemljotresa bio je u moru u regionu Mindanao, a prema prvim informacijama nije izdato upozorenje na cunami.

Izvor: ROUELLE UMALI / Xinhua News / Profimedia

Snažan zemljotres jačine 6,3 stepena po Rihterovoj skali pogodio je danas Filipine, saopštio je Evropsko-mediteranski seizmološki centar (EMSC).

BREAKING: A powerful preliminary M6.7 earthquake has struck Mindanao, Philippines.



The tremor hit at a depth of 10 km. Tsunami warning centers confirm there is NO tsunami threat to coastal areas following this seismic event.



Lindol - General_Santos - Temblor - Sismopic.twitter.com/BQJr4borBe — GeoTechWar (@geotechwar)August 5, 2026

Prema podacima EMSC, epicentar potresa nalazio se u otvorenom moru u regionu Mindanao, na dubini od 10 kilometara i oko 104 kilometra od grada General Santos.

Za sada nije izdato upozorenje na opasnost od cunamija.

⚠️ UPDATE: A strong M6.3 earthquake has struck the Philippine Sea near Sarangani Island, Philippines.



The tremor hit at a shallow depth of 35 km at 04:14 GMT today. Tremors were widely noticed across southern Mindanao.



Lindol - Philippines - Mindanao - Sarangani - Sismohttps://t.co/2aMMwhZOvlpic.twitter.com/BOunejeAuv — GeoTechWar (@geotechwar)August 5, 2026

Prema svjedočenjima očevidaca objavljenim na sajtu EMSC, zemljotres se snažno osjetio, a podrhtavanje tla trajalo je duže vrijeme.