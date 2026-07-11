Najviše novca uloženo u turističke projekte, gotovo 87 miliona usmjereno manje razvijenim opštinama

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Crna Gora je od Programa ekonomskog državljanstva, koji je okončan krajem 2022. godine, do jula ove godine prihodovala više od 410 miliona eura, prenosi Dan.

Kako navodi Dan, najveći dio sredstava, odnosno 251,2 miliona eura, uplaćen je za razvojne turističke projekte sa Vladine liste razvojnih projekata. Podaci su sadržani u informaciji Vlade o stanju Posebnog programa ulaganja od značaja za privredni i ekonomski interes Crne Gore na dan 1. jul.

Prema tim podacima, za manje razvijene opštine izdvojeno je gotovo 87 miliona eura. Na centralni račun državnog trezora tokom 2023. godine preneseno je više od 66 miliona eura, dok je od polovine 2024. do polovine 2026. godine u sedam tranši uplaćeno još oko 20,5 miliona eura.

Po osnovu administrativnih taksi država je prihodovala 43,6 miliona eura, dok je Fondu za inovacije uplaćeno 31,3 miliona. Za ulaganja u poljoprivredu i prerađivačku industriju izdvojeno je 500.000 eura.

Kako prenosi Dan, na eskrou računima aplikanata ostalo je još oko 2,58 miliona eura namijenjenih turističkim projektima, dok je dodatnih pola miliona eura rezervisano za razvoj inovacione politike.

Program ekonomskog državljanstva pokrenut je 2019. godine s ciljem privlačenja stranih investicija, razvoja turizma, poljoprivrede i prerađivačke industrije, kao i podsticanja razvoja manje razvijenih opština.

Od početka sprovođenja programa podneseno je ukupno 1.113 zahtjeva za sticanje crnogorskog državljanstva. Ministarstvo unutrašnjih poslova odobrilo je 868 zahtjeva, odbilo 239, dok se još šest nalazi u završnoj fazi odlučivanja.

Program je obustavljen krajem 2022. godine, nakon zahtjeva Evropske komisije u okviru procesa evropskih integracija Crne Gore. Iako je bilo najava o uvođenju novog modela ekonomskog državljanstva, do sada nijesu predstavljena konkretna rješenja, prenosi Dan.