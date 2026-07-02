Podršku izmjenama dalo je 47 poslanika.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Skupština je usvojila izmjene i dopune Zakona o javnim nabavkama, kojima će Vlada preuzeti kontrolu nad izborom članova Komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki - posla koji je do sada bio u rukama parlamenta.

Podršku izmjenama dalo je 47 poslanika.

Predlog ovih izmjena i dopuna je Vlada utvrdila na sjednici 4. juna, ali ovaj scenario izbora Komisije nije bio u Nacrtu izmjena i dopuna koji je Ministarstvo finansija stavilo na javnu raspravu krajem januara.

Prema važećem Zakonu o javnim nabavkama, Komsiju bira Skupština na osnovu javnog poziva, što će to ubuduće raditi izvršna vlast.

Osim promjene izbora Komisije, izmjene i dopune uvode i sistem "crvenih zastavica" u elektronski sistem javnih nabavki, kako bi se na vrijeme otkrivale nepravilnosti i koruptivne radnje, uz dodatno pojašnjenje definicije korupcije i prevare, dok će državne firme za formiranje cijena na tenderima morati da istražuju tržište, a nadzor nad njihovim nabavkama da radi Ministarstvo finansija.

Cilj izmjena i dopuna Zakona jeste usaglašavanje njegovih antikorupcijskih aktivnosti sa praksom zemalja članica Evropske unije, stvaranje jačih korektivnih mehanizama i snažnije prekršajne odgovornosti pred Sudom za prekršaje.

Crna Gora ove mjere mora donijeti i zbog pregovora o poglavlju 5 - Javne nabavke, koje je privremeno zatvorila u junu prošle godine, a sve sa ciljem jednostavnije kontrole, boljeg praćenja i transparentnog izvršavanja ugovora o javnim nabavkama.