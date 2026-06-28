Nekadašnja Fabrika elektroda u Plužinama, jedina te vrste u Crnoj Gori, danas je napuštena, dok od najavljene fabrike peleta i novih radnih mjesta nije bilo ništa.

Izvor: MONDO

Kako prenosi portal Dan, nekadašnja Fabrika elektroda u selu Goransko, kod Plužina, koja je decenijama bila simbol industrijskog razvoja ovog kraja, danas je potpuno ugašena, a ni najavljena proizvodnja peleta nije zaživjela.

Fabrika elektroda počela je sa radom 1985. godine i bila je jedina te vrste u Crnoj Gori. Najuspješnije je poslovala tokom devedesetih godina, ali je nakon otvaranja tržišta i dolaska jeftinijih proizvoda iz inostranstva počela da bilježi sve slabije rezultate. Kako prenosi portal Dan, zbog neizmirenih poreza i doprinosa od gotovo milion eura u preduzeću je kasnije uveden stečaj.

Imovina fabrike prodata je 2018. godine za 115.000 eura, a novi vlasnik, kompanija „Baš metali“, prije nekoliko godina najavio je otvaranje fabrike peleta koja je trebalo da zaposli oko 50 radnika. Međutim, kako prenosi portal Dan, od tog projekta nije ostalo ništa, a nedavno je uklonjena i tabla koja je najavljivala proizvodnju peleta.

Nekadašnji radnik fabrike Rade Aprcović kaže da je vjerovao kako će njegova djeca dobiti posao u rodnom mjestu, ali da su nade brzo ugašene.

„Očekivao sam da će neko od moje djece naći posao na pragu kuće, da će imati mogućnost da ostanu ovdje. Sve je odneseno, to niko ko planira nešto više ne bi radio. Početkom 2022. godine u fabriku su dopremljene mašine za proizvodnju peleta, a bile su najavljene i još dvije linije – za stiropor i obojene metale. Sada imamo samo jedno veliko ništa“, kazao je Aprcović, prenosi portal Dan.

Prema navodima, projekat nije realizovan jer investitor nije dobio potrebna obrtna sredstva, niti koncesiju za proizvodnju peleta, dok nije bilo moguće obezbijediti dovoljne količine sirovine za isplativo poslovanje.

Kako prenosi portal Dan, posljednje informacije govore da bi prostor nekadašnje fabrike mogao biti iskorišćen za betonsku bazu jedne građevinske kompanije koja će biti angažovana na izgradnji putne infrastrukture i obilaznice u Plužinama.