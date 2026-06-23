Uprava za saobraćaj je kao najpovoljniju na tenderu za izgradnju zapadne obilaznice u Podgorici izabrala zajedničku ponudu vrijednu 17.149.492 eura, koju su podnijele kompanije “Euromont stil” i “Toškovići”.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Ovaj tender je trajao od početka oktobra do početka novembra prošle godine, a procijenjena vrijednost mu je 20,3 miliona eura - dok je planirano da izabrani izvođač za godinu i po izvede radove i za njih garantuje najmanje dvije godine. Postupak je više puta ponavljan, dok postoji mogućnost žalbe i na novog izvođača još deset dana, pišu Vijesti.

Dionica duga tri kilometra planirana je od Komanskog mosta do kružnog toka kod salona namještaja “Grand” u Donjoj Gorici, a gradi se s ciljem izmještanja tranzita i kamiona koji idu Ulicom Vojislavljevića na Zabjelu, kako bi se spriječilo stvaranje gužvi.

U slučaju da zvanično dobiju posao i da ne bude žalbi, firmama “Euromont stil” i “Toškovići” podugovarači bi bili “Geopromet”, “Grid consultants”, “BB solar” i “Vigoris ecotech”.

Na tenderu je drugorangirana bila kompanija “Briv construction”, dok je “Bemax” isključen iz postupka.

Izbor kompanije koja će graditi zapadnu obilaznicu se čeka već godinu i devet mjeseci, a do sada su raspisana tri tendera. Uprava je sredinom marta ove godine za izvođača izabrala “Bemax”, ali je odluka poništena početkom juna zbog žalbe “Briva”.

“Briv” je u žalbi naveo da “Bemax” nije podugovaračima, “Baurissu” i “Enproingu”, ustupio izvođenje radova jake i slabe struje.

U odgovoru na ovu žalbu “Bemax” je ukazao da su poslove pravilno dodijelili, dok je Komisija za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki ukazala da “Bauriss” nije ispunjavao uslove tendera. “Bemax” je zatim tu firmu zamijenio za kompaniju Enproing”, pri čemu su dostavili nove izjave. Komisija to nije dozvolila jer se prvobitno podnijeta dokumentacija ne smije mijenjati, već samo dopuniti, dok su utvrdili i da ne posjeduju inženjera građenja za jaku i slabu struju, prenose Vijesti.

Zato su Upravi naložili da odluku poništi a postupak ponovi.

Uprava je tendere za zapadnu obilaznicu do sada poništila zbog neispravnih ponuda kompanija, njihovih žalbi, ali i jer je utvrđeno da nekim ponuđačima nisu dali uvid u dio dokumentacije. Svaki tender do sada je obilježio “rat” kompanija “Bemax” i “Briv”, koji su tokom prvog postupka na jesen 2024. isključeni jer su im ponude bile neispravne.

“Bemax” je na tu odluku uložio žalbu nakon čega je Komisija sredinom decembra naredila Upravi da ponovo vrednuje ponude i bira izvođača. Upravo je zbog toga “Briv” tužio Komisiju i tražio poništenje takve odluke. S obzirom na to da je tender nastavljen, Uprava je pri novom izboru krajem decembra 2024. godine za izvođača izabrala “Bemax”, dok je “Briv” isključen, pa su se žalili i na tu odluku.

Iako je izvođač tada izabran, Komisija je utvrdila da “Brivu” krajem te godine Uprava nije dala uvid u dio tenderske dokumentacije, pa su u februaru 2025. naredili poništenje tendera, javljaju Vijesti.

Drugi postupak je trajao od kraja marta do kraja aprila prošle godine i na njega su pristigle tri ponude i to kompanija “Euromont stil”, “Bemax” i “Briv Construction”. Uprava je utvrdila da ponude ovih firmi nisu bile ispravne i zatražila poništenje postupka, što je u žalbi sporio “Briv”. Komisija je ustanovila da kotorska kompanija nije pravilno ispunila izjavu, pa je tender zvanično poništen krajem septembra prošle godine.