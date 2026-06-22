Dizel će pojeftiniti 11 centi, pa će koštati 1,55 eura.

Izvor: MONDO

Od ponoći u Crnoj Gori sve vrste goriva će biti jeftinije, saopštilo je Ministarstvo energetike i rudarstva.

Eurosuper 98 će kostati 1,63 eura i biće jeftiniji sedam centi, koliko će pojeftiniti i Eurosuper 95 pa će koštati 1,59 eura.

Dizel će pojeftiniti 11 centi, pa će koštati 1,55 eura.

Isto toliko će pojeftiniti lož ulje, pa će koštati 1,48 eura.

Saglasno odredbama Uredbe o načinu obračuna maksimalnih maloprodajnih cijena određenih vrsta naftnih derivata koja je stupila na snagu 24.marta 2026.godine naredni obračun će se obaviti 29. juna 2026. godine, a eventualno izmjenjene cijene naftnih derivata važiće od 30. juna 2026.godine.