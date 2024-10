S obzirom na visoku likvidnost komercijalnih banaka, navedeni proizvod, smatraju u ovom resoru, ne bi ugrozio likvidnost banaka.

Ministarstvo finansija emitovaće do kraja godine 50 miliona vrijedne državne obveznice namijenjene garađanima, a kamatna stopa biće konkurentnija u odnosu na kamate na depozite kod banaka.

To je zvanično rečeno “Vijestima” u Ministarstvu finansija.

Novac prikupljen od ove emisije koristiće se za finansiranje obaveza iz državnog budžeta.

“Ministarstvo finansija nastoji da doprinese jačanju domaćeg tržišta kapitala. Stoga, do kraja godine, planiramo emitovanje obveznica za građane - retail obveznica, kojima bi se omogućilo da plasiraju višak novčanih sredstava po povoljnijim uslovima i ostvare veći prinos u odnosu na prinos koji bi ostvarili na depozitima kod banaka. Planirani iznos emisije je 50 miliona eura, a kada govorimo o kamatnoj stopi, možemo reći da će biti konkurentnija u odnosu na kamatne stope koje se nude na depozite kod poslovnih banaka, kao i u odnosu na kamatnu stopu koje je trenutno na Money marketu”, kazali su iz Ministarstva finansija.

S obzirom na visoku likvidnost komercijalnih banaka, navedeni proizvod, smatraju u ovom resoru, ne bi ugrozio likvidnost banaka, pišu Vijesti.

“Budući da je riječ o prvom izdanju retail obveznica u Crnoj Gori, kao država nastojaćemo da pokažemo ozbiljnost i spremnost kako bi se izgradilo povjerenje građana u navedeni finansijski instrument”, istakli su iz Ministarstva finansija.

Naveli su da je povećanje kreditnog rejtinga jedan od parametara koji će uticati na interesovanje građana za ovu emisiju.

“Posmatrajući poziciju Crne Gore, nesumnjiv je napredak koji smo ostvarili posljednjih mjeseci, a koji je prepoznat i kroz poboljšanja ocjene kreditnog rejtinga od strane kreditne agencije ‘Standard & Poor’s’ koja je povećala kreditni rejting sa B na B+, uz stabilne izglede, što predstavlja drugo uzastopno poboljšanje ocjene kreditnog rejtinga za samo 10 mjeseci. Poboljšanje kreditnog rejtinga je znak da je zemlja na dobrom putu u smislu finansijske stabilnosti, upravljanja dugom i ekonomskih reformi, što uliva povjerenje i sigurnost prilikom donošenja odluke o investiranju. Takođe, međunarodna agencija za kreditni rejting Moody’s, prvi put, nakon 2013. godine, povećala je kreditni rejting Crne Gore sa B1 na Ba3, uz stabilne izglede. Navedeno je da je to jedan od parametara koji definitivno ima uticajna povećanje interesovanja građana, a kada je riječ o očekivanjima, Ministarstvo finansija vjeruje da će u periodu koji nam predstoji kroz marketinšku kampanju i jačanje finansijske pismenosti, doprijeti do građana i u krajnjem dovesti do uspješne emisije obveznica za stanovništvo”, kazali su u Ministarstvu finansija.

Prema posljednjim podacima Centralne banke (CBCG), prosječna ponderisana efektivna pasivna kamatna stopa iznosila je 0,26 odsto u julu ove godine i ostala je nepromijenjena u odnosu na isti mjesec prethodne, dok je u odnosu na prethodni mjesec viša za 0,01 procentni poen. Na depozite po viđenju na kraju jula ona je bila 0,01 odsto, a na depozite oročene na period od tri do pet godina 1,51 odsto.

Vlada je za potrebe finansiranja državnog budžeta (za razvojne politike) pregovarala sa Francuskom razvojnom bankom (AFD), o čemu je usvojena informacija o rezultatima pregovora i zaključenju okvirnog sporazuma na sjednici u četvrtak, pišu Vijesti.

“U skladu sa sporazumom, postoji mogućnost realizacije dva kredita, prvog DPL kredita u 2024. godini u iznosu od 50 miliona eura i drugog DPL kredita u 2025. godini u istom iznosu. Tokom zvaničnih pregovora sa predstavnicima AFD su utvrđeni uslovi po kojima je ukupan iznos kreditnog aranžmana 50 miliona na period otplate od 10 godina, uz planirani grejs period od 18 mjeseci. Otplata će se vršiti polugodišnje, počev od 30. aprila 2026. godine, sa konačnim datumom otplate 30. oktobra 2034. godine. Kamatna stopa će biti definisana prilikom povlačenja kreditnih sredstava, a Ministarstvo finansija će se opredijeliti za fiksnu ili varijabilnu kamatnu stopu, u zavisnosti od ponuđenih uslova”, saopšteno je iz Vlade.

U slučaju varijabilne kamatne stope, kako je pojašnjeno, ista će se sastojati od šestomjesečnog EURIBOR-a, uvećanog za fiksnu maržu od 0,8 odsto.

“Cilj ovih zajmova je da pomognu zemljama u sprovodenju strukturalnih promjena koje će podstaći ekonomski rast i smanjenje siromaštva. Sredstva Francuske razvojne agencije predstavljaju dio podrške za razvojne politike”, kazali su iz Vlade.

Ministarstvo finansija emitovalo je početkom marta državne obveznice na međunarodnom tržištu u iznosu od 750 miliona dolara.