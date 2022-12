Generalni sekretarijat Vlade zatražio je od Ministarstva finansija da se 10.000 eura preusmjeri za službena putovanja Kabinetu predsjednika Vlade u tehničkom mandatu, prenosi portal RTCG.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

To piše u Predlogu za preusmjerenje sredstava sa Generalnog sekretarijata na Kabinet Dritana Abazovića, za koji se navodi da ne raspolaže dovoljnim sredstvima za ovu godinu.

Osim sredstava za službena putovanja, predlog je da se 20.000 eura prenese na ostale naknade, 4.600 eura za doprinose na teret poslodavca, a 2.000 na tekuće održavanje opreme, piše portal RTCG.

Za administrativni materijal, kako se navodi, predlaže se preusmjerenje na Vladu u iznosu od hiljadu eura.

"Navedena sredstva je potrebno preusmjeriti kako bi se platile pristigle obaveze, kao i one koje su u planu da budu realizovane do kraja godine, s obzirom na to da Kabinet predsjednika Vlade ne raspolaže dovoljnim sredstvima opredijeljenim budžetom za 2022. godinu", piše u Predlogu Generalnog sekretarijata Vlade.