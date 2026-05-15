Koordinaciono tijelo za usklađivanje i praćenje inspekcijskog nadzora sprovodi koordinisanu akciju pod nazivom „Glovo“, u Podgorici usmjerenu na kontrolu dostavljačkih službi i poštovanje zakonskih propisa iz oblasti rada, poreskog sistema, sanitarnih uslova i bezbjednosti saobraćaja, saznaje CdM.

“U toku je akcija koja se sprovodi u City kvartu, centru grada , Starom Aerodromu i na Koniku. Timovi inspektora su na terenu. U timovima su inspektori rada, sanitarni i poreski isnpektor”, kazao je CdM-usavjetnik predsjednika Koordinacionog tijela Andrej Vučeković, koji rukovodi acijom.

Akcija čiji je cilj otkrivanje i sankcionisanje svih oblika nezakonitog poslovanja, neprijavljenog rada, nepoštovanja sanitarnih standarda i drugih utvrđenih nepravilnosti realizuje se u saradnji sa Upravom policije.

Prema saznanjima CdM-a poseban akcenat tokom kontrola stavljen je na zaštitu zdravlja krajnjih potrošača, provjeru uslova transporta i dostave hrane, kao i na zakonitost angažovanja dostavljača i tehničku ispravnost vozila koja učestvuju u saobraćaju.

“Nadležni organi neće tolerisati poslovanje suprotno zakonu, a protiv svih odgovornih biće preduzete zakonom propisane mjere i sankcije”, poručuju je iz Koordinacionog tijela.

Kako su naveli, kontrole će biti nastavljene pojačanim intenzitetom i u narednom periodu, sa ciljem uspostavljanja pune zakonitosti u radu dostavljačkih službi i zaštite građana.