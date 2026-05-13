Izvor: Ministarstva saobraćaja i pomorstva

Ministar pomorstva i koordinator rada Ministarstva saobraćaja Filip Radulović saopštio je da se početak radova na drugoj dionici autoputa od Mateševa do Andrijevice očekuje krajem maja ili na samom početku juna.

On je to poručio govoreći na R:ED konferenciji koja se održava u Budvi, navodi se u saopštenju Ministarstva saobraćaja.

Radulović je najavio i da će do kraja mjeseca biti raspisan tender za izgradnju obilaznice oko Podgorice, naglašavajući da je riječ takođe o jednom od prioritetnih infrastrukturnih projekata. Takođe je istakao da se planira i realizacija projekta obilaznice oko Budve, što će, kako se navodi u saopštenju Ministarstva saobraćaja, značajno doprinijeti boljoj protočnosti saobraćaja i rasterećenju gradskih ulica, posebno tokom turističke sezone.

Govoreći o pitanju koncesije za aerodrome, Radulović je kazao da će konačnu odluku donijeti poslanici u Skupštini. On je naglasio da, čak i ukoliko se ne bude išlo u koncesioni aranžman, država mora nastaviti da ulaže u razvoj i unapređenje infrastrukture Aerodroma, kako bi se osigurali bolji uslovi poslovanja i kvalitetnija usluga putnicima, stoji u saopštenju.