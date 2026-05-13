Novo rešenje kineskih naučnika sprječava topljenje unutrašnjosti reaktora tokom stvaranja energije budućnosti.

Naučnici koji rade na kineskom superprovodnom tokamaku EAST (Experimental Advanced Superconducting Tokamak) pronašli su način da riješe jedan od najvećih problem nuklearne fuzije - kako sprečiti užareno plazmu da sprži unutrašnjost reaktora.

Njihovo otkriće, objavljeno u časopisu Physical Review Letters, oslanja se na potpuno novi režim rada zasnovan na "kontrolisanom haosu".

Problem je godinama bio isti: u srcu mašine temperatura dostiže stotine miliona stepeni. Čak i uz najjače magnete, dio te paklene vreline uvijek "pobjegne" ka ivicama, prijeteći da istopi metalnu školjku komore.

Fizičari su ranije koristili metodu "gasnog tampona" - ubrizgavali bi hladan azot na dno komore kako bi se stvorio zaštitni sloj. Međutim, taj hladni gas bi često počeo da se penje i hladi samu reakciju u centru, gaseći "vještačko sunce" prije vremena.

Kineski tim je demonstrirao novi režim rada nazvan DTP (Detached, Turbulence-dominated Pedestal). Zahvaljujući specifičnoj geometriji svog reaktora, uspjeli su da stvore savršen balans - hladni tampon ostaje dolje i štiti dno, dok gornji slojevi plazme ostaju vreli i stabilni.

Ključni trenutak dogodio se kada su naučnici namerno izazvali visokofrekventnu mikroturbulenciju na samim ivicama plazme.

Izvor: Physical Review Letters, https://doi.org/10.1103/7r3f-dqft

Umjesto da se energija nakuplja dok ne dođe do razorne eksplozije koja udara u zidove, ova mikroturbulencija djeluje kao sigurnosni ventil. Ona tjera plazmu da višak toplote izbacuje ravnomerno i polako, u neprekidnom toku, čuvajući metalnu strukturu reaktora netaknutom.

Tokom eksperimenta, EAST je održao plazmu u ovom stabilnom stanju punih 50 sekundi bez ikakvih opasnih oscilacija. U svijetu fuzije, ovo je dokaz da sistem može da radi pouzdano i dugo, bez rizika od havarije ili trošenja materijala.

Ovim dostignućem, kineski istraživači su praktično dali "recept" za dugotrajan rad fuzionih reaktora, a do prvih komercijalnih reaktora koji će napajati gradove bez emisije ugljenika sada nas dijeli jedan krupan korak manje.