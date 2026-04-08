Blokada će trajati četvrtka u 10 sati.

Izvor: EUpravo zato/Dominika Zarzycka / Alamy / Alamy / Profimedia

Blokada teretnog saobraćaja na graničnim prelazima počinje u utorak, u 10 ćasova.

Kako je za "Dan" saopštio predsjednik Udruženja prevoznika Đorđije Lješnjak, Uprava policije je odobrila protest prevoznih kompanija na svim graničnim prevoznima, izuzev u Luci Bar.

Blokada graničnih prelaza za teretni saobraćaj izuzeće prevoz ljekova, životinja i zapaljivog materijala.

Blokada će trajati četvrtka u 10 sati.

" Ukoliko nam se ne ispune zahtjevi pokušaćemo da produžimo protest " saopštio je Lješnjak za "Dan".