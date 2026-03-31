Povodom teksta "Vektra Jakić' na prodaju za 18,8 miliona” redakciji “Vijesti” obratio se Dragan Brković, vlasnik i stečajni povjerilac te kompanije.

“Stečajni upravnik 'Vektre Jakić' proteklih dana je drugi put, nezakonito objavio prodaju tog privrednog društva za 18,8 miliona eura postupajući uglavnom suprotno Zakonu o stečaju i preduzimajući brojne nezakonite radnje u produženom trajanju, s ciljem rasparčavanja imovine te njenog obezvređivanja, procjenom ispod realne vrijednosti i prodajom poznatom kupcu a na štetu povjerilaca i osnivača. Tim povodom, kao stečajni povjerilac i vlasnik, podnio sam Višem državnom tužilaštvu krivičnu prijavu protiv Dejana Kekovića i drugih zbog toga što je priznao sporno pravo razlučnog povjerioca 'OTP BANK NYRT' iz Budimpešte, u iznosu od 112.812.761 eura, iako je pred Privrednim sudom u toku postupak u kojem 'Jakić' osporava pravni osnov OTP banke za potraživanje u iznosu od 77 .459.097 zbog neispunjenosti Ugovora o kreditiranju. Stečajni upravnik je bio dužan da prekine stečajni, a nastavi započeti parnični postupak jer se radi o enormnom potraživanju koje sve povjerioce dovodi u neravnopravan položaj. No, i pored brojnih upozorenja, Keković je zloupotrijebio svoje diskreciono pravo i nezakonito priznao OTP banci status razlučnog povjerioca.

Kao zakonski zastupnik 'Vektre Jakić', Keković nije nastavio ni brojne sudske postupke višemilionske vrijednosti pred Privrednim sudom, a vrhunac Kekovićevog nesavjesnog i zlonamjernog rada ogleda se u procesu procjene i utvrđivanju cjelokupne imovine. Pored toga što je Keković taj posao povjerio nestručnim i nekompetentnim ljudima, u svojinskim listovima kompanije još uvijek nije upisano stvarno stanje, već se i dalje nalaze stari i porušeni objekti, sve sa ciljem da se obezvrijedi tržišna vrijednost izgrađene infrastrukture i novih objekata koji još nijesu upisani. Uz sve to, suprotno zakonski utvrđenoj metodologiji, vrijednost opreme, mašina i alata umanjena je za 50 do 60 odsto. Sve navedene inkriminisane radnje imale su za posljedicu da se cjelokupna imovina firme, koja se sastoji od preko 33.000 metara kvadratnih poslovnog prostora izgrađenog po najsavremeniiim standardina sa podzemnom infrastrukturom, instalirana fabrička i druga postrojenja za preradu drveta, kao i 140.000 metara kvadratnih uređenog prostora sa hortikulturom, procijeni ukupno na 13,5 miliona.

Uvjeren sam da je svima, a posebno Tužilaštvu i Privrednom sudu, jasno da je Keković, kao stečajni upravnik, po svaku cijenu, a na štetu javnog interesa i ostalih povjerilaca koji se ne mogu namiriti iz stečajne mase, preduzeo, svjesno i voljno, čitav niz inkriminisanih radnji. Obmanjujući Privredni sud, medije i sve povjerioce tvrdnjama da iza njegovih nezakonitih postupaka stoji Vlada Crne Gore, Kekovic je OTP-CKB nezakonito stavio u privilegovan položaj a zatim, izborom nekompetentnih procjenitelja, drastično obezvrijedio imovinu firme s namjerom da je proda poznatom kupcu - Rudniku uglja iz Pljevalja. Uvidom u bilansne pozicije 'Jakića' minimalna vrijednost cjelokupne imovine iznosi preko 75,5 miliona eura, što jasno govori koliku štetu je Keković imao namjeru da nanese stečajnom dužniku i svim povjeriocima. To je i bio povod da vlasnik i povjerioci od stečajnog sudije urgento traže smjenu Kekovića, koji je, i pored aktuele krivične prijave i izviđaja koji traje u Višem tužilaštvu, bez saglasnosti stečajnog sudije i Odbora povjerilaca, nezakonito raspisao i drugi konkurs o prodaji 'Vektre Jakić'.

Zbog krivičnog djela u produženom trajanju, protiv Kekovića sam dopunio već podnijetu krivičnu prijavu, uvjeren da će se Tužilastvo urgentno pozabaviti i biografijom ovog stečajnog upravnika koji, uz sve to, i obmanjuje crnogorske medije kako je Rudnik uglja spreman da u bescijenje kupi imovinu 'Vektre Jakić' i uz pomoć Vlade Crne Gore navodno pokrene proizvodnju. Još uvijek vjerujem u institucije ove države i očekujem njihovu brzu reakciju. Pritom, malo će ko, ponajmanje ja, povjerovati da će Vlada Crne Gore učestvovati u otimanju privatne imovine. No, i ako bi pljevaljski 'vraneši' odlučili nešto slično, zaštitu imovine i svega što sam stvorijo zatražio bih od evropskih i drugih međunarodnih institucija”, navodi se u reagovanju koje je potpisao Dragan Brković.