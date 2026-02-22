Čeka se usklađivanje propisa: Stala registracija novih firmi, Poreska uprava kaže – sistem funkcioniše

Izvor: MONDO/Mirela Ljumić

Poslanici parlamentarne većine predali su u skupštinsku proceduru Predlog zakona o izmjenama Zakona o ovjeri potpisa, rukopisa i prepisa, kojim bi se brisale odredbe koje se odnose na elektronsku ovjeru dokumenata u postupku osnivanja i registracije privrednih subjekata. Predlaže se da zakon bude usvojen po hitnom postupku, bez javne rasprave.

“Predloženim izmjenama briše se Poglavlje IIIa koje se odnosi na elektronsku ovjeru potpisa i prepisa u postupku osnivanja i registracije privrednog društva, dijela privrednog društva i dijela stranog privrednog društva, kao i u postupku registracije promjena privrednih i drugih subjekata”, navodi se u obrazloženju.

Pojašnjeno je da je važeći Zakon o ovjeri potpisa, rukopisa i prepisa objavljen u Službenom listu CG, br. 85/18, 3/23 i 141/25, a predložene izmjene predstavljaju, kako piše u obrazloženju, normativno usklađivanje sa novim izmjenama Zakona o privrednim društvima, prenoi CdM.

“Izmjenama Zakona o privrednim društvima prethodno je brisana mogućnost elektronske ovjere dokumenata od strane notara u postupku osnivanja i registracije privrednih subjekata, pa se sada predlaže brisanje odgovarajućih odredbi iz Zakona o ovjeri potpisa, rukopisa i prepisa”, naglašeno je u obrazloženju.

Predlagači naglašavaju da je cilj donošenja zakona normativno usklađivanje propisa, kao i ispunjavanje obaveza u okviru pregovaračkog Poglavlja 6 – Privredno pravo, u procesu pristupanja Evropskoj uniji.

“Za sprovođenje ovog zakona nije potrebno obezbijediti dodatna sredstva iz Budžeta Crne Gore, kao i da ne postoje propisi Evropske unije EU sa kojima je bilo potrebno izvršiti usaglašavanje”, navodi se u obrazloženju.

Zbog potrebe hitnog usklađivanja zakonodavstva, predloženo je da se zakon usvoji po hitnom postupku, bez sprovođenja javne rasprave, u skladu sa Poslovnikom Skupštine. Ukoliko bude usvojen, zakon će stupiti na snagu osmog dana od dana objavljivanja u Službenom listu Crne Gore.

CdM je juče pisao da od početka ove godine nije registrovano nijedno novo preduzeće.

Privrednici tvrde da se to dešava zbog nefunkcionisanja novog poreskog sistema, dok su iz Poreske uprave PU CdM kazali da zastoj nije tehničke, već normativne prirode.