Poslanik PES-a Miloš Pižurica je naglasio da su kroz usvajanje izmjena Zakona o unutrašnjoj trgovini razbili mnoge mitove o neradnoj nedjelji, da ona ne šteti ekonomiji i da njen nedostatak može negativno uticati na život svih radnika.

Poslanici Pokreta Evropa sad (PES) će Ministarstvu ekonomskog razvoja u narednom periodu će uputiti inicijativu kako bi se uredilo poslovanje biznisa koji i dalje rade nedjeljom.

To su najavili na konferenciji za medije koju su organizovali na temu neradne nedjelje, koja je opet izglasana u Skupštini.

Pižurica je kazao da je odluka trenutno kod predsjednika države Jakova Milatovića, nakon čega će biti objavljena u Službenom listu.

"Ostaje zadatak da se dodatno uradi zaštita zaposlenih koji sada rade nedjeljom, da se unaprijede njihova prava", kazao je Pižurica.

Upitan o potencijalnoj najavi Unije poslodavaca (UPCG) da opet pred Ustavnim sudom pokrene ocjenu ustavnosti neradne nedjelje, Pižurica je naglasio da su njihovi poslanici Vasilije Čarapić i Darko Dragović ovu mjeru uskladili sa Ustavom - pa vjeruje u pozitivno mišljenje ako dođe do ocjene.

On je kazao i da je lakše unaprijediti prava deset odsto radnika, nego 50 odsto u slučaju da je nedjelja postala radna.

Čarapić je kazao da UPCG nema podršku da obara ovaj zakon, da su obarali prošli i da su najavili slično za ovaj. On je dodao da ne zna zašto to rade, ali da misli da do toga neće doći.

Na pitanje da li su razmatrali model rada nedjeljom koji je preporučio Socijalni savjet, Čarapić je naveo da nije postojao dogovor jer Vlada nije stala nije iza toga, već su se dogovorili sindikati i poslodavci - dok je Vlada podržala njihov predlog.

Pižurica je kazao da su predstavnici UPCG na sjednicu Odbora za ekonomiju, finansije i budžet došli bez Pizurica analize i podataka za njihove tvrdnje.

"Nisu dali nijednu analizu kako neradna nedjelja utiče na ekonomiju i turizam. Meni je frapantno nemaju nijednu analizu niti podatak koji bi potkrijepio tvrdnju", dodao je on.

Pižurica je istakao da su UPCG naveli da u Crnu Goru zbog neradne nedjelje ne žele da dođu dvije firme i to "Dekatlon" i "Dior".

Čarapić je naglasio da u Evropi već postoji više primjera neradne nedjelje i da neće doći do ukidanja jer je norma ustavna.

"Mi ćemo u narednom periodu uputiti inicijativu Ministarstvu ekonomije radi sređivanja nedostataka onih biznisa koji rade nedjeljom jer je cilj uređenje tog sektora", kazao je Čarapić.

Pižurica je naveo da su poslanici juče čuli glas radnika i da je Crna Gora izglasala zakon po mjeri građana i radnika, dok je dobijen minimum radničkih prava, slobodna nedjelja za porodicu, druzenje...

On je naveo da je riječ o velikoj pobjedi jer je predlog izglasan jednoglasno sa glasovima 62 poslanika. Ponovio je da vraćanje radne nedjelje može imati negativne posljedice, povećanje cijena nekretnina, povećanje inostrane radne snage, te da se mora urediti i rad žena na trafikama.

Podsjetio je da su poslodavci u marketima ranije radnicima nudili dodatne ugovore jer su radili više od 40 sati nedjeljno, dok su neki ugovori iznosili bili euro po satu.