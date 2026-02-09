Akcionarsko društvo Lutrija Crne Gore ad od 5. februara ove godine prinuđena je da obustavi/odustane od obavljanja djelatnosti igara na sreću u Crnoj Gori.

,,Akcionarsko društvo Lutrija Crne Gore ad obavještava javnost da je od 5. februara ove godine prinuđena da obustavi/odustane od obavljanja djelatnosti igara na sreću u Crnoj Gori. Podsjećamo crnogorsku i širu javnost da je Lutrija Crne Gore ad osnovana prije 76 godina radi obavljanja djelatnosti igara na sreću. U tom periodu, Lutrija Crne Gore ad je bila i ostala odgovoran privredni subjekt u pravnom poretku Crne Gore. Na današnji dan Lutrija Crne Gore ad nema neizmirenih obaveza prema državi Crnoj Gori, drugim pravnim i fizičkim licima, a tokom prethodnog perioda i u najtežim vremenima zaposlenima i drugim subjektima redovno su i uredno izmirivane obaveze. Tokom prethodnih 76 godina, u Lutriji Crne Gore ad svoju egzistenciju i profesionalni angažman ostvarilo je preko 20.000 građana Crne Gore", navodi se u saopštenju Udruženja priređivača igara na sreću.

Lutrija Crne Gore ad, uz obavljanje djelatnosti igara na sreću, već 18 godina obavlja i djelatnost proizvodnje i emitovanja televizijskog programa. Lutrija Crne Gore ad danas ima 25 zaposlenih, a zbog kontinuiranog i najnovijeg pravnog nasilja i progona prinuđena je da, u skladu sa važećim zakonskim propisima, u toku prethodnog perioda do danas, otpusti preko 500 zaposlenih i pristupi raskidu poslovnih odnosa sa drugim pravnim i fizičkim licima. Istovremeno, Lutrija Crne Gore ad je, protiv svoje volje i suprotno interesima, prinuđena i da otkaže i raskine sve važeće ugovore o koncesijama za obavljanje djelatnosti priređivanja igara na sreću zaključenih sa državom Crnom Gorom.

,,Lutrija Crne Gore ad kao i pojedini akcionari su već duže od deset godina izloženi kontiunuiranom i sistematskom pravnom nasilju koje je odavno poprimilo oblik progona koji su vršili pojedinci iz organa države Crne Gore koji su nadležni za ovu djelatnost – Uprava za igre na sreću, Ministarstvo finansija i Vlada Crne Gore... U ovom nasilju i progonu su saučestvovali i pojedinci iz drugih organa državne uprave u Crnoj Gori, svojim postupanjem i nepostupanjem. O svemu tome uredno smo, činjenično i blagovremeno obavještavali sve nadležne relevantne institucije države Crne Gore, od Ombudsmana do pravosudnih institucija, ali su reakcije izostale", dodaju u saopštenju.

Menadžment Lutrije Crne Gore ad je uvijek pokušavao da svoje legitimne i legalne, pravne i druge interese ostvari i zaštiti prvenstveno i isključivo u pravnom poretku Crne Gore u skladu sa važećim propisima, ali su samovolja i zloupotrebe ovlašćenja državnih službenika bili iznad pravnog poretka i rukovođeni iz centara različitih interesnih i političkih grupacija, sa vidljivim nanošenjem štete Lutriji Crne Gore ad, njenim akcionarima (1700) i, na kraju, državi Crnoj Gori i javnom interesu.

,,Lutrija Crne Gore ad sa žaljenjem konstatuje da na ovakav kreiran način u postojećem poslovnom ambijentu nije u mogućnosti da ostvaruje svoja Ustavom i zakonima Crne Gore zagarantovana prava. Ovom prilikom se zahvaljujemo svim učesnicima igara na sreću koji su nam, tokom prethodnih 76 godina, poklanjali svoje povjerenje. Istovremeno, zahvaljujemo se na povjerenju svim našim poslovnim partnerima, kao i svim zaposlenima koji su svojim ličnim primjerom, posvećenošću i angažovanjem doprinijeli radu, razvoju i ugledu Lutrije Crne Gore ad. u obavljanju djelatnosti igara na sreću", navodi se u saopštenju.

Lutrija Crne Gore ad će kao privredno društvno nastaviti da egzistira u pravnom i privrednom poretku sa proizvodnjom i emitovanjem televizijskog programa preko TV7, a naši gledaoci i šira javnost će imati priliku da putem TV7 detaljnjije budu obaviješteni o progonu, ometanju prava na preduzetništvo i obavljanje djelatnosti akcionarskog društva Lutrija Crne Gore.

,,Vjerujemo da će i institucije za zaštitu ljudskih i svih drugih prava i međunarodni faktori imati priliku da se detaljnije upoznaju sa negativnim pojavama i progonom ovog privrednog društva koje i dalje ostaje posvećeno borbi za pravnu državu, adekvatan poslovni ambijent i vladavinu prava", zaključuju.